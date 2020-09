Mannen var ute og løp. Så kom en hjortebukk springende. – Klærne revet opp.

Drama i lysløype på Askøy mandag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Hendelsen fra Heggernes-området nord på Askøy skjedde rundt klokken 21.30 mandag, forteller politi­overbetjent Kjell Bjørn Heggøy til BT.

Hendelsen ble meldt inn til politiet cirka en time etter.

Så kolle og kalv

En mann i 20-årene var ute og løp i lysløypen på stedet.

Da så han en kolle og en kalv cirka 60 meter foran seg, ifølge Heggøys gjennomgang av politiloggen.

– Like etter kom en hjortebukk springende og traff melderen i låret. En del av hornet festet seg i klærne, og de ble revet opp. Han ble ikke alvorlig skadet, men fikk revet opp buksen sin, sier overbetjenten.

Heggøy sier de sjelden får slike meldinger. Viltkontakten er informert og skal avgjøre om dette kan være en aggressiv bukk som de må gjøre noe med.

– Sikkert skremmende

– Det er ikke godt å si om det var beskyttelse av familien eller bare en aggressiv hjort. For melder var det sikkert en skremmende opplevelse. En hjortebukk kan fort være stor, over hundre kilo, sier Heggøy.

Ifølge Wikipedia er en gjennomsnittlig norsk hjortebukk mellom 120 og 210 kilo tung, mens eksemplarer opptil 280 kilo er registrert.

Hjortebukken i lysløypen skal ikke ha vært av det største slaget, ifølge melderen, som har erfaring fra jakt.

– Lårhøne

Politioverbetjent Heggøy har tirsdag snakket med mannen, som bor i området.

– Han er opptatt av at folk ikke blir redde for å bruke lysløypen og skogen. Vi ser heller ingen grunn til å advare. Det kan fort være tilfeldig at dette skjedde.

Mannen har fortalt Heggøy at han sitter igjen med en lårhøne – men ikke noe han trenger legehjelp til. Hjorten skal også ha vært litt borti jakken hans.

– Det var bra han ikke ble truffet i magen. Dette kunne fort ha gått atskillig verre, sier Heggøy.

Ifølge Heggøy var det mørkt der hendelsen skjedde, mellom to lysstolper, og joggeren hadde mørke klær og ikke hodelykt.

Tror det var et hendelig uhell

Viltkontakt Rune Løland på Askøy nøler med å kalle hendelsen mandag kveld et angrep.

– Jeg tror det bare er et hendelig uhell, jeg heller mot det. Det kom en bukk inn fra siden på ham og løp ham i senk. Men det går masse folk og unger på tur i den nye lysløypen der, så vi må vurdere dette nærmere. Vi kan ikke ha en hissig hjort gående der, hvis det er snakk om det, sier Løland.

Han engasjeres av Askøy kommune i tilfeller med søk etter hjort, for eksempel ved påkjørsler, og antar han har rundt 30 oppdrag i året – cirka 20 påkjørsler og 10 andre oppdrag.