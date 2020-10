Her skal ungene falle på kork fra Portugal

Vinkorker fra Portugal kan bli fremtidens underlag på lekeplassene i Bergen.

Under lekestativet i Nordnesparken er vinkorkene på plass. Foto: Kari Pedersen

Miljøskadelig gummi som underlag skal byttes ut på norske lekeplasser. Vinkorker fra Portugal testes nå ut som erstatning i Oslo og Bergen, melder NRK.

I Nordnesparken er korken på plass. Foreløpig er den vesle lekeplassen like ved Nordnes sjøbad stengt med gjerder. Limet som binder korken sammen skal herde.

Grunnen til at Bergen kommune nå tester ut nye fallunderlag, er at gummien som blir brukt som fallunderlag i dag, gir fra seg miljøskadelig mikroplast.

Korken er fraktet fra Portugal og blir limt sammen. Miljøeffekten skal evalueres. Foto: Kari Pedersen

Tester holdbarhet

I Bergen ble et vedtak om å fjerne gummidekket omgjort i fjor fordi det ikke fantes gode alternativer. Men nå kan kork, et naturprodukt som er laget av bark fra trær, bli løsningen.

Det store spørsmålet som pilotprosjektet skal svare på, er om holdbarheten til korken kan måle seg med gummi.

Det skal tåle lekende barn og hardt vær for å tas i bruk i større omfang. Korken skal derfor testes for salt, vind, snø og annet vær.

Testplassen i Nordnesparken er ikke tilfeldig valgt. Her er det som kjent godt med vind og regn.

Klimaavtrykket er også et spørsmål. Korken må fraktes fra Portugal, og det blir brukt mye lim og aceton under legging av korken.

Korken blir testet på lekeplasser i Bergen og Oslo. Foto: Kari Pedersen

Klimaperspektivet

Fungerende miljøbyråd Eline Haakestad (MDG) er spent på resultatet. I en e-post skriver hun:

– Det er for tidlig å konkludere ennå, men jeg håper selvfølgelig at dette kan være en del av løsningen for flere av byens lekeplasser.

– Hva skal til for at dere konkluderer med at kork er et brukbart alternativ?

– Grunnen til at vi ikke har kunnet erstatte gummi totalt tidligere, er at lekeplasser må være universelt utformet slik at alle barn kan bruke dem. Det blir spennende å se hvordan underlaget på Nordnes reagerer på en bergensvinter. Da vil vi vite mer om hvor solid dette fallunderlaget er i det lange løp. I tillegg må vi se dette i et klimaperspektiv, både når det gjelder produksjonen i Portugal og transporten til Norge.