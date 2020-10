Podkast: Har finansministeren den mest behagelege stemma i norsk politikk?

Kva er dei største sakene i statsbudsjettet, korleis slår det ut for fattig og rik og kva skjer eigentleg med Trumps koronasmitte? Høyr denne vekas episode av «Nokon må gå».

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

BT-kommentatorane Jens Kihl (f.v.), Anne Rokkan og Morten Myksvoll i podkasten «Nokon må gå». Foto: Hedvig Idås (Arkiv)

Onsdag la regjeringa fram statsbudsjettet for neste år.

«Nokon må gå»-podkasten går gjennom dei viktigaste sakene i statsbudsjettet – og kva som påverkar oss i vest.

Jens Kihl er i Oslo for å dekke statsbudsjettet, og han trur regjeringa blir einig med Frp til slutt.

– Eg har jo høyrd Sylvi Listhaug betrakteleg meir trekt opp enn det me såg i dag, seier Kihl.

Les også Jens Kihl: – Dette var den mildaste varianten av Listhaug eg har høyrt på lenge

Listhaug fokuserte mykje på grensehandelen til Sverige – eit tema som ikkje er så relevant for vestlendingar.

Difor gir Jens Kihl eit innblikk i livet til dei som har handel i Sverige som fritidssyssel.

Som alltid, er opposisjonen misnøgd med budsjettet, og meiner at det er dei rikaste som kjem best ut av regjeringas framlegg.

– Det er i grunn eit budsjett som prioriterer skattelette, seier Anne Rokkan.

– Og budsjettet er ærleg på at det er dei rikaste som får flest kroner i lette, seier ho.

Les også Morten Myksvoll følgjer valet i USA

I spalta «Å Amerika» får me høyre korleis det går med Donald Trump, etter at han vart koronasmitta – som førte til at han vart innlagt på sjukehus på fredag.

– Trump har gått livets harde skule når det gjeld korona, seier Myksvoll.

Presidenten publiserte ein video denne veka, om kor mykje han hadde lært av å bli smitta.

Podkasten svingar òg innom statsminister Erna Solbergs (H) bruk av ordet «nazi» i Stortinget tysdag. Er det eit bergensk omgrep, spør Jens Kihl i spalta «Å Vestland».

Høyr vekas episode her eller i appen BT Lytt, som du kan laste ned i App Store eller Google Play. Bli gjerne med i Facebook-gruppa «Nokon må gå».