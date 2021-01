Tror mange studenter vil reise tross råd fra regjeringen

Student og leder for Studentersamfunnet, Ingvild Hagesæter, mener oppfordringen om ikke å dra tilbake til studiestedet kommer for sent.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ingvild Hagesæter mener regjeringen burde informert studentene tidligere om at de ikke burde reise tilbake til studiestedet. Foto: Eirik Brekke