Grung ny sosialbyråd: Her er dei vanskelegaste sakene ho må takle

Oppfølging etter Nav-drapet, rusbustadar og barnevern. Utfordringane står i kø for Bergens nye sosialbyråd, Ruth Grung.

Ruth Grung har som ny sosialbyråd ansvar for mellom anna psykisk helse, rusomsorg, bustadpolitikk og barnevern.

Fredag blei det klart at Ruth Grung (Ap) blir ny byråd for arbeid, sosial og bustad.

Ho overtek dermed ansvaret for tunge felt som rusomsorg, psykisk helse og barnevern.

– Grung er ein erfaren og dyktig politikar som har vore ute ei vinternatt før. Det passar for ein sosialbyråd i Bergen. Eg trur nok dei vanskelegaste sakene blir dei same som har vore tøffe for meg, seier nyleg avgått sosialbyråd, Lubna Jaffery (Ap).

Her er nokre av sakene som kan skape hovudbry for Grung i tida framover.

1 Oppfølging av NAV-drapet på Årstad Folk tente lys og la ned blomster ved NAV Årstad for å minnast knivdrapet i september. Den 20. september i år skjedde det tragiske knivdrapet på NAV Årstad. Ei kvinne blei drepen, og ei anna knivstukke medan dei var på jobb. – Det er utruleg viktig å gjenopprette tilliten etter dei forferdelege drapa på Årstad, seier avgått sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap). NAV-systemet er både kommunalt og statleg. Grung får derfor ein del av ansvaret for å vareta både dei tilsette og brukarane. Fleire har fortalt at dei er redde for å gå på arbeid, og har blitt sjukmelde etter hendinga. Kommunen har så langt gitt tilbod om psykososialt kriseteam, psykolog og bedriftshelseteneste for dei tilsette. Kontoret på Danmarks plass har vore stengt sidan drapet skjedde, og setjebyråd Beate Husa (KrF) opplyste onsdag at arbeidet med å gradvis få dei tilsette tilbake på jobb er sett i gong. Den jobben må Grung, som sjølv kom frå ei stilling i NAV, no ta over.

2 Plassering av bustadar innan rusomsorg Naboane i Nyhavn vil ikkje ha rusbustadar i sitt nabolag, og protesterte kraftig mot byrådet sine planar Bergen kommune vedtok i 2017 å etablere 250 nye kommunale bustadar for å få ned dei lange køane. Ein del av desse skal brukast til rusavhengige. No er kommunen i gong med den krevjande oppgåva med å finne ut kvar bustadane skal ligge. – Det er veldig mykje «not in my backyard»-mentalitet. Mange nabolag er av forståelege grunnar urolege. Det kjem til å bli krevjande saker, seier eks-byråd Jaffery. Allereie neste veke skal saka om å opprette mellombelse bustadar for rusavhengige i Nyhavnsveien i Sandviken opp i bystyret. Naboane har protestert høglydt mot planane, mellom anna fordi bygget vil ligge nær barnehagen. Også ved Sandalsringen i Fana, der 15 bustadar for rusavhengige over 25 år er planlagt, protesterer naboane. Årsaka er at det ligg på skulevegen for barna i nabolaget, og berre 200 meter frå næraste barnehage. I tillegg til rus skal det også byggast ut ei rekke andre kommunale bustadar, mellom anna til personar med funksjonshemming.

3 Halde fram oppryddinga i barnevernet Fjeld-rapporten, som kritiserte barnevernet i Bergen, blei lagt fram i mars 2020. Sidan då har det blitt innført ei rekke tiltak som skal evaluerast årleg. Bergen kommune fekk stryk då Fjeld-utvalet fekk i oppgåve å evaluere barnevernstenestene i kommunen. Rapporten, som blei lagt fram i mars 2020, viste at barnevernet si saksbehandling var for dårleg i ni av ti saker. «Ei grov ignorering av born som treng hjelp», skreiv utvalet. Sidan den gong har kommunen sett i gong arbeidet med å evaluere, og innføre tiltak for å betre situasjonen. Å følgje opp dette arbeidet trur leiar i bystyreutvalet for helse og sosial, Hilde Onarheim (H), kan bli ei krevjande sak. – Vi meiner byrådet ikkje har teke det alvorleg nok. Det går både på saksbehandling og dokumentasjon, seier Hilde Onarheim. Grung nemnde også spesifikt barnevern som eit felt ho brenn spesielt for då ho blei presentert som ny sosialbyråd fredag.

4 Sørgje for at psykisk sjuke får hjelp Ole Andreas Hovda er leiar av BUP Sentrum. Dei har fått meir enn dobbelt så mange pasientar som før pandemien. Ventetida er oppe i 70 dagar. Om du blir tilvist til psykolog i Bergen, risikerer du å måtte vente lenge. Ved barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Bergen sentrum er ventetida no oppe i heile 70 dagar. I Helse Bergen totalt har ventetida gått frå 40 til 44 dagar det siste året, trass i at det nasjonale målet er 35 dagar. – Vi får ei stor utfordring med å gi tilbod. Det er lang ventetid, og det er mange born og unge som treng psykolog og psykisk hjelp, seier Onarheim (H). Onarheim viser også til pandemien også har gitt ei auke i behovet både hos unge, vaksne og eldre, noko ho meiner byrådet må følgje opp i budsjettet.