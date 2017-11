Da dette bildet ble publisert, ringte telefonen til en dame på Østlandet.

I midten av oktober skrev Bergens Tidende om en britisk fotograf som trengte hjelp til å identifisere en jente han tok bilde av i Bergen i 1967.

På andre kanten av landet ringte telefonen til 53 år gamle Oddrun Vatle Borger. Det var niesen hennes som hadde fått en telefon fra et søskenbarn på Vestlandet som mente det måtte være Borger på dette bildet.

– Jeg fikk også telefon fra flere søskenbarn som husker meg på den alderen, og mente det var meg, sier hun.

Privat

Lignet på datteren

Hun gikk inn på BTs artikkel på nett for å sjekke om det var henne. Og da hun så bildet, syntes hun det lignet veldig på datteren sin da hun var på den alderen.

– Da mannen min så bildet, sa han at jeg fortsatt står på samme måte når jeg tenker. Jeg visste ikke at jeg hadde et tenkeuttrykk, men det har jeg visst, sier hun og ler.

David Lingard (73) tok bildet på en våt dag i Bergen sentrum 6. november 1967, og har aldri klart å glemme jenten.

– Det er noe med blikket og ansiktsuttrykket hennes. Og kontrasten mellom en ung, uskyldig jente og en veldig stygg og gammel bil. Dette er et av mine favorittbilder, sa fotografen til BT i midten av oktober.

PRIVAT

– Min mor er skråsikker

Borger begynte jakten på bilder av seg selv på den tiden for å sammenligne med bildet fra 1967, og tok blant annet kontakt med slekt og venner.

– Jeg har også vært hos mine foreldre for å lete etter bilder. Jeg klarte å finne ett tatt rundt to år etter fotografens bilde, og ett der jeg er cirka seks år.

Hun turte likevel ikke å ta kontakt med BT før hun hadde snakket med moren.

– Min mor er imidlertid skråsikker i sin sak. Hun sier at det er jeg som er på det bildet. Hun husker også at fotografen spurte om lov til å ta bildet, mens hun løp rundt etter mine tre brødre, sier Borger.

Privat

– Et nydelig bilde

Hun tror hun kan være litt over tre år på bildet. Selv husker hun ingenting fra den dagen. Hun forteller at de flyttet fra Bergen julen 1969.

– Det er et nydelig bilde, og utrolig rørende at fotografen vil finne ut hvordan det går med jenten på bildet. Jeg kan fortelle ham at jeg har hatt et godt liv, at det går bra meg og at jeg bor på Østlandet sammen med mann og tre barn, sier hun og legger til:

– Men jeg oppfatter meg fortsatt som vestlending, og er ofte tilbake i Bergen.

BT har sammenlignet bildene ved hjelp av programmet Face++. Ifølge programmet er det «svært høy sannsynlighet» for at bildene er av samme person. Dette er verdens største plattform for ansiktsgjenkjenning.

PRIVAT

– Wow, er det sant?

Da fotograf David Lingard får høre at vi trolig har klart å finne jenten på bildet, blir han veldig glad.

– Wow, er det virkelig sant? Du må fortelle henne at jeg vil sende henne bildet fra 1967 i posten. Jeg håper hun har det bra og at det har gått henne vel, sier Lingard.

Selv husker han ikke så mye fra den dagen han tok bildet av jenten.

– Jeg husker bare at hun kom gående alene mot bilen, at hun snudde seg rundt og at jeg tok bildet. Jeg husker ikke om det var andre i nærheten. Men jeg har aldri glemt henne, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det er utrolig snilt at han vil sende meg bildet. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Borger.