Det var et uhyggelig syn som møtte Silje Mari Malmedal Alden da hun skulle ta bilder i Nygårdsparken tirsdag ettermiddag.

Tirsdag var Silje Mari Malmedal Alden (17) ute på det hun trodde skulle bli en vanlig fototur i Nygårdsparken.

– Mens jeg søker gjennom fotolinsen etter et motiv, oppdager jeg en and som slenger seg rundt i vannet. Først så det ut som den lekte seg, men så begynte oppførselen å virke unormal, så jeg tok en nærmere kikk på bildet. Da oppdaget jeg en plastring som satt fast mellom nebbet og halsen. Anden kjempet for livet, forteller Alden.

Silje Mari Malmedal Alden

For bare drøye to uker siden ble to hegrer alvorlig skadet etter å ha fått plast hengende fast i nebbet. Den ene hegren måtte til slutt avlives. Også dette skjedde i Nygårdsparken.

– Etter hendelsen med hegrene, skulle en tro at man hadde tatt knekken på plastproblemet i Nygårdsparken, men tvert imot. I stedet ble jeg vitne til nok et offer for plastforsøplingen, sier Alden.

Privat

– Helt forferdelig

Etter en intens kamp klarte anden å få plastringen ut av nebbet, men plasten satt fortsatt fast rundt halsen på anden da familien forlot stedet, ifølge Alden.

17-åringen, som går medier og kommunikasjon ved Bergen Private Gymnas, forteller at hun aldri har sett noe lignende.

– Det så ut som det kunne være en slags tykk tape. Den slet virkelig for å av plasten, men fikk den bare ut av nebbet. Det var helt forferdelig å se på, sier hun.

Alden forsøkte å nærme seg anden for å hjelpe, men da svømte den vekk. Da de kom hjem, kontaktet familien Dyrebeskyttelsen.

– Folk driter i det

Inger Johanne Graff, som leder Bergensavdelingen til Dyrebeskyttelsen ser på hendelsen som forferdelig. Det er ikke første gangen hun hører om dyr som får problemer på grunn av søppel i naturen.

Hun ber folk skjerpe seg og kaste søppelet der det skal være – i bosspannet.

– Det er jaggu meg på tide at folk våkner opp. De tenker ikke på hvor stor skade det har for naturen, sier Graff.

Når bosspann er satt ut, har man ingen unnskyldninger for å kaste fra seg i naturen, mener hun. Likevel fortsetter problemet.

– Folk driter i det rett og slett. Hvis alle kastet bosset i bosspannet, hadde det ikke vært et problem, sier Graff.