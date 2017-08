Høyre styrker stillingen som Hordalands største parti, mens Senterpartiet faller som en stein etter vårens fremgang.

Med en oppslutning bare en tidel fra 30 prosent troner Erna Solberg igjen øverst i sitt eget hjemfylke, når det er under en måned igjen av valgkampen.

Det viser resultatene fra Respons Analyses hordalandsmåling, tatt opp like før helgen. Målingen ble offentliggjort på valgfesten på Festplassen klokken 15.30 tirsdag.

Høyre går frem 2,8 prosentpoeng fra tilsvarende måling i juni. Det ville gitt partiet fem av de 15 faste mandatene fra fylket, like mange som ved forrige valg, men ett flere enn i juni-målingen.

– Gjerdesitterne kommer ned

– Trolig er det gjerdesittere i Høyre som kommer ned fra gjerdet. Der hadde Høyre en større fiskedam enn for eksempel Ap, som hadde mobilisert flere av sine potensielle velgere i vår, mener professor Frank Aarebrot.

«Gjerdesittere» er betegnelsen på velgere som tidligere har stemt Høyre, men som i de siste målingene har svart «vet ikke». Erfaringsmessig er slike velgere mye lettere å vinne tilbake, enn velgere som som tidligere har stemt et annet parti.

Professor Johan Giertsen, som driver nettstedet pollofpolls.no, peker på at Høyre har stor lojalitet blant tidligere velgere.

– Og i motsetning til mange andre fylker ser det ikke ut som om Høyre lekker velgere til Senterpartiet i Hordaland, sier han.

Fakta: MER OM MÅLINGEN Barometeret er laget av Respons Analyse, og er basert på 602 intervjuer. 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse.

Feltarbeidet er gjennomført i perioden 7. – 10. august 2017 ved telefonintervjuing.

Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget i 2013.

Gruppen «Andre» består i denne målingen av Partiet De Kristne (1,1) Pensjonistpartiet (0,4) og Liberalistene (0,4).

Venstre-velgere går til Høyre

Samtidig må Høyre se regjeringspartner Frp falle med 2,1 prosentpoeng. Mandatet som Høyre vinner, går dermed på bekostning av Frp.

Frp har likevel en oppslutning som er identisk med valgresultatet i Hordaland i 2015, et valg som ble regnet som godt for partiet,

Mer bekymringsverdig for statsministeren er derfor trolig tilstanden støttepartiene til Venstre og KrF.

KrF går litt opp fra juni, men er fortsatt et stykke fra valgresultatet for fire år siden. Venstre ligger fortsatt helt på kanten av sperregrensen. Terje Breivik er fortsatt inne på Stortinget i denne målingen, men marginene er ørsmå.

– Dette tyder ikke på noen mobilisering for Venstre. De vil neppe klare sperregrensen nasjonalt hvis de bare får 4,4 prosent i Hordaland, sier Aarebrot.

Bakgrunnstallene viser at relativt mange tidligere Venstre-velgere nå har gått til Høyre, mens nesten ingen har gått motsatt vei.

– Dermed kan Høyre-velgere i Erna Solbergs hjemfylke bidra til at Venstre ryker under sperregrensen, med de konsekvensene det får nasjonalt, påpeker Giertsen.

Luften ut av Sp-ballongen?

På rødgrønn side kan Ap notere seg for en liten fremgang, selv om partiet er godt under nivået fra i fjor høst, da Ap var fylkets desidert største parti med 32 prosents oppslutning.

Mest oppsiktsvekkene er likevel Senterpartiets vekst og fall det siste året. Fra 4,4 prosent i september i fjor, svevde partiet høyt på 10-tallet i februar. Siden har det blitt to tilbakeslag, og nå er Sp nede på 5,6 igjen.

– Når man har en tendens fra juni til august, vil den ofte fortsette frem mot valget. Senterpartiet var nok fullmobilisert i vår. Når de andre partiene kommer senere i gang med sin mobilisering, kan jo Sp synke på målingene uten å miste en eneste velger, sier Aarebrot.

Giertsen peker på at Sp ikke har hentet en eneste hjemmesitter i denne målingen, samtidig som det kommer få fra andre partier.

Sprikende målinger

Giertsen understreker samtidig på at det er store sprik i målingene i Hordaland, noe som gjør det vanskelig å peke på klare tendenser.

– Det skyldes at byråene bruker ulike metoder når man vekter målingene. Noen vekter mot lokalvalget i 2015, andre mot stortingsvalget i 2013. I Hordaland var det store forskjeller mellom de to valgene, sier han.

Å vekte målingen betyr at byråene gir noen partier større andel og noen partier mindre andel, for å rette opp skjevheter i utvalget. Skjevheten testes mot hva folk sier at de stemte ved forrige valg, sammenliknet med valgresultatet.

På denne BT-målingen fra Respons Analyse er mandatfordelingen fra Hordaland nøyaktig den samme som etter stortingsvalget i 2013, som jo ble en borgerlig triumf.

– De rødgrønne bør nok vinne mandater i fylker som Hordaland og Rogaland dersom de skal klare å vinne valget, tror Giertsen.

Vi gjør oppmerksom på at professor Johan Giertsen er medlem av Høyre, mens professor Frank Aarebrot er medlem av Arbeiderpartiet. BT kommer tilbake med reaksjoner på målingene fra partienes toppkandidateter, i tillegg til podcasten 36,9 fra Arendalsuka.

Slik er hordalandsbenken

Disse ville kommet inn på Stortinget fra Hordaland, hvis denne målingen var valgresultatet.

1. Erna Solberg, Høyre

2. Tom-Christer Nilsen, Høyre

3. Peter Christian Frølich, Høyre

4. Torill Eidsheim, Høyre

5. Bernt Ove Trellevik, Høyre

6. Magne Rommetveit, Arbeiderpartiet

7. Jette Fugelsnes Christensen, Arbeiderpartiet

8. Eigil Knutsen, Arbeiderpartiet

9. Ruth Grung, Arbeiderpartiet

10. Helge Andre Njåstad, Fremskrittspartiet

11. Silje Hjemdal, Fremskrittspartiet

12. Kjersti Toppe, Senterpartiet

13. Knut Arild Hareide, KrF

14. Terje Breivik, Venstre

15. Audun Lysbakken, SV

Hordaland har 15 faste mandater, og blir i tillegg tildelt et utjevningsmandat. Hvilket parti som får det, er avhengig av de nasjonale resultatene ved valget. SV har i denne målingen det siste mandatet, mens Frp er nærmest til å ta det.

Dersom noen av de innvalgte fra Hordaland får verv i regjering, vil vararepresentantene sitte på hordalandsbenken i mellomtiden.