Svanehjelpen i Os har startet kronerulling for å kunne sikre advokat til den beryktede Havnesjefen i hordalandskommunen.

Advokaten som er engasjert av Svanehjelpen skal sikre at svanen blir flyttet i stedet for avlivet, skriver VG.

– Os kommune kan, for å si det brutalt, gjøre som de vil, sier advokaten som er satt på saken, Per Magne Kristiansen til avisen.

I slutten av juni dro en svane i Os en liten jente under vann. Siden har debatten rast om hva som skal skje med svanen, som på grunn av at den oppfatter havnen i Os som sitt territorium har fått tilnavnet «Havnesjefen».

Kommunen fattet først et vedtak om å avlive svanen, men i et møte mellom Os kommune, Svanehjelpen og Norsk Ornitologisk Forening ble det vedtatt å utrede nærmere muligheten for å flytte svanefamilien til et helt annet sted i Norge, meldte NRK.

Selv om avlivningsvedtaket formelt fortsatt gjelder, vil kommunen ikke effektuere dette for øyeblikket.

Kommunen har allerede fått flere forslag til egnede steder og hvis man kommer til at svanefamilien ikke vil blir for stresset av flyttingen, og vil finne seg til rette på det nye stedet, så tyder det på at «Havnesjefen» kanskje unngår avlivning.