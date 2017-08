Selungen som ble funnet skadet i fjæresteinene Arna i går ettermiddag, er nå sluppet ut igjen i sjøen.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet besluttet fredag at den skadde selungen, som fikk behandling ved Myrbø dyreklinikk på Espeland torsdag, skulle slippes ut igjen i sjøen snarest mulig, for å unngå et liv i fangenskap.

– Nå er det særdeles viktig at selungen får fred og ikke oppsøkes av nysgjerrige. Best hadde det vært å sperre av området ca. 200 meter fra stedet hvor den ble satt ut, sier Geir Olav Melingen, fiskehelsebiolog og direktør på Akvariet i Bergen.

Han mener selungen burde blitt værende i sjøen da den ble funnet i går.

– Klarer seg best i sjøen

– Jeg vil på ingen måte på klandre dem som bisto i det som fremstår som en redningsaksjon for selungen, men sannsynligheten er stor for at moren var på fangsttur da selungen ble funnet, sier Melingen.

Han opplyser at sjøpattedyr som seler som oftest klarer seg best når sårene blir leget i sjøvann.

– Ideelt sett burde veterinær ha kommet til Arnavågen og sjekket selungen der. Dette er en unge som fremdeles får melk av moren, og da er det best at mennesker holder seg unna, slik at moren fort kommer i kontakt med ungen igjen.

EIRIK BREKKE

– Blir preget av mennesker

– Mener du det var feil å ta selungen med til veterinær?

– Det er selvsagt helt greit å sjekke et dyr som er skadet, men holder man en selunge lenge borte fra moren og mater den annen mat, blir den fort preget av mennesker. I tilfelle må man ha en klar plan for hva som skal skje videre med dyret når det fraktes bort fra sitt vante element.

– Kunne Akvariet tatt imot selungen?

– Vi kunne tatt imot den for en midlertidig periode, men da kunne den aldri bli satt ut igjen i sjøen etterpå. Det ville vært den sikre død for selungen. På Akvariet har vi for øvrig ikke plass til flere seler på permanent basis. Da måtte den eventuelt blitt plassert i en annen dyrepark senere.

EIRIK BREKKE

Tre scenarioer

Melingen skisserer tre scenarioer for hva som kan ha forårsaket at selen ble funnet på en stein i Arnavågen.

– Enten kan moren ha blitt drept, eller hun kan ha forlatt ungen sin. Det mest sannsynlige som har skjedd, er at moren var ute på fangst da ungen ble oppdaget.

– Men det er vel naturlig at folk som finner en skadet selunge, tar kontakt med fagfolk?

– Selvsagt. De som fant selen i går, ringte faktisk først til meg. Jeg rådet dem til å ta kontakt med viltnemnden og Mattilsynet. Senere tok dyreklinikken kontakt med meg for å få info om veterinær med kompetanse på sel, det er det ikke så mange som har.

Kan få en lykkelig slutt

– Hvordan tror du det vil gå med selungen nå?

– Jeg er glad for at den er satt ut i sjøen igjen, og det aller viktigste nå er at den får være alene med god avstand til mennesker. Moren kommer ikke inn og henter ungen sin hvis den får teften på mennesker. Derfor bør det sperres av et så stort område som praktisk mulig. Da kan dette få en lykkelig slutt. Jeg er minst bekymret for skaden, mer for at mor og unge ikke får fred og mulighet til å gjenforenes.

Allerede i morges var Akvariet-sjefen i kontakt med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Hans råd var å få selen i sjøen igjen snarest mulig.