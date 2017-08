Raude Kross har leiteaksjonar både i Ullensvang og Odda i kveld.

Tidleg torsdag kveld fekk politiet melding om at ein mann hadde gått seg vill mellom Brottefon og Revevatn i Ullensvang.

Kinsarvik Raude Kross er på veg opp i fjellet for å hente han.

– Det er eit veldig krevande terreng, og det er tjukk tåke i området, fortel områdeleiar i Raude Kross, Stig Hope.

Dårleg kledd

Ifølje politiet er mannen dårleg kledd. Han skulle gå tur med hunden, men fann ikkje vegen ned frå fjellet.

Like etter klokka seks melde politiet at dei sette i gong ein redningsaksjon for å få han ned. Dei kalla ut mannskap frå Norske redningshundar, Raude Kross og Norsk Folkehjelp.

– Politiet har hatt kontakt med han på SMS, og han skal ha det etter forholda greitt. Det er veldig bratt opp der, men vi er på veg. Heldigvis er vêret litt betre no, seier Hope.

Like før klokka 01.00 var mannskapa ein time i frå mannen.

Fann dement mann i Tysnes

I Odda var ein senil mann sakna frå ein omsorgsbustad.

– Han skal vore vekke sidan i føremiddag, men vi fekk først melding klokka åtte i kveld, fortel operasjonsleiar Knut Dahl Mikkelsen.

Også her er det Raude Kors som trår til.

– Først må vi søke igjennom heile bygningen, og så har vi nokre adresser som han kanskje kan hatt gått til. I tillegg tar vi kontakt med taxisjåførar og liknande, fortel Mikkelsen.

Det er dårleg vêr i Odda i kveld, noko som gjer at dei ønskjer å sikre seg at mannen er i hus så raskt som mogeleg.

– Mannskap frå skal både Tyssedal, Odda og Kvinnherad Raude Kross deltok i søket. Han er funnen no, fortel Hope.

Han er i god behald, og blei funnen på Tysnes.

– Vi veit ikkje heilt korleis han komt seg dit, seier politiet.