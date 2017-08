Joakim Wallmark (39)

– Jeg har reparert sykler på fulltid i fjorten år. Det nye nå er at jeg har droppet å ha fast verksted. I stedet har jeg utstyrt en varebil med komplett verktøy og deler. Kundene ringer og jeg kommer. Når det regner, kan jeg arbeide inne i bilen, men for det meste står jeg rett og slett med stativet mitt på gaten. Siden jeg er singel nå, benytter jeg muligheten til å jobbe lange dager. Det er så gøy å få orden på sykler at jeg tror jeg aldri kommer til å bli lei jobben.