Klimaforsker Elin Lundstad lar det være håp om at august statistisk sett kan by på noe mer varme.

Bergen hadde en gjennomsnittstemperatur på 14,9 grader i juli. Normalen er 14,3 grader.

– Juli har vært en, etter årstiden, kald måned i hele Norge. Bergen har ingen grunn til å klage, sier Lundstad ved Meteorologiske institutt i Oslo.

Ingen tropenetter

Byen mellom de syv fjell kan imidlertid ikke skilte med en eneste tropenatt i juli. For å få notert en tropenatt må minimumstemperaturen på nattestid være over 20 grader.

– Normalt vil det være større sjanse for å oppleve tropenetter i august. Statistisk sett er det i hvert fall et håp om at det kan slå til, sier Lundstad.

Hun trøster bergensere med at ingen andre steder i landet opplevde en tropenatt i juli.

Varmeste dag

Den laveste temperaturen som ble registrert på Florida i Bergen var 8 grader den 6. juli. Den varmeste dagen i juli kunne Bergen notere 20. juli. Da var maksimumstemperaturen målt til 27,8 grader.

– Leter vi etter lyspunkter, så har Bergen hatt ti dager i juli med over 20 grader i snitt på dagtid. Dette kalles for en nordisk sommerdag. Internasjonalt snakker man om sommerdag når temperaturen er over 25 grader på dagtid, sier Lundstad.

Klimaforskeren sier at det i juli falt 163 millimeter nedbør i Bergen. Normalen er 148 millimeter.