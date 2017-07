– Dette er veldig spesielt og litt morsomt, sier havforsker og fiskeekspert Otte Bjelland.

Fisken som gikk i garnet til Hans-Petter Galtung ved Vangberg i Nordfjord for to uker siden er ekstremt sjelden her til lands. Bare én gang tidligere har forskerne fått melding om taggknurr fanget utenfor norskekysten.

– Så vidt jeg vet er det bare tatt én taggknurr på vår side av Norskerenna tidligere, og den stammer faktisk fra Nordfjord, den også, sier Bjelland til fiskenettstedet Hooked.

Fisket i 50 år

Galtung forteller at fisken sto på rundt 40 meters dyp.

– Jeg har fisket her i 50 år, men aldri sett noe slikt som denne, sier Galtung, som selv artsbestemte fisken til tverrstripet knurr eller taggknurr.

Fangsten fikk også forskerne ved Havforskningsinstituttet til å sperre opp øynene.

– Jeg mener at det står en rød prikk på kartet utenfor Sør-Norge et sted i Aschehougs store fiskebok, noe som tyder på at det også ligger en gammel taggknurrfangst et eller annet sted på et museum i Oslo eller Bergen, men dette kan jeg ikke si med sikkerhet. Dette er uansett en ekstremt sjelden norsk fangst, sier Bjelland.

Fakta: Sjelden fisk Taggknurren (Trigloporus lastoviza) er utbredt i Middelhavet og langs kysten fra Kanariøyene opp til De britiske øyer, men i Norge hører den ikke hjemme.

I Norge finnes det en veldig vanlig knurrart og en som er relativt vanlig på utvalgte plasser. Disse bærer navnene knurr (Eutrigla gurnardus) og rødknurr (Chelidonichthys lucerna).

Voldsom interesse

– Alt som har med fisk å gjøre, og kanskje sjelden fisk i særdeleshet, er spennende, sier redaktør Endre Hopland i nettstedet Hooked.

Han registrerer en voldsom interesse for sportsfiske.

– Kuriosa som dette er bare en del av helheten. Utstyr, tester, fiske i hav og ferskvann. Interessen er stor i Norge. Vi regner at rundt to millioner nordmenn fisker hvert år, sier Hopland.

Meld fra om sjelden fisk

Havforskningsinstituttet og UiB (Bergen Museum) har et eget skjema på nett der man kan registrere uvanlige fiskearter i norske farvann.

– Vi setter veldig stor pris på den kunnskapen vi får om fiskefaunaen vår gjennom observasjoner fra publikum. Med kamera på alle telefoner, internett og sosiale medier, har observasjonene vi får høre om økt enormt, og det hjelper oss veldig i vårt arbeid, sier Bjelland.