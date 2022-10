Trenger du påfyll i høstferien? Velg blant noen av våre beste episoder.

Rettsdrama og kokkesuksess er bare noe av det du kan høre i podkasten «Hva skjedde?».

1 Fra rømmen til rød løper Marcus Kabelo «Kamelen» Møll Mosele er mest kjent for å «Si ingenting», men her forteller en av Norges mest populære artister alt om da han rømte fra politihuset og levde på rømmen i tre måneder.

2 16 år gamal møtte Elham det iranske moralpolitiet For første gang snakker den iransk-norske overlegen Elham Baghestan i Bergen om da hun ble arrestert og straffet av moralpolitiet i Iran. – Skammen har følgt meg siden, forteller hun.

3 Advokaten som selv ble dømt Advokat Linda Ellefsen Eide var på vei inn i retten da politiet ville sjekke vesken hennes. I dag er hun straffedømt for å ha fornærmet en tjenestemann. Hva var det som skjedde den dagen?

4 Svetlana fra Ukraina: – Jeg synes synd på Vladimir Putin Ukrainske Svetlana Raknes har bodd på Askøy siden 2010. Hun forteller av krigen har splittet familien. – Våre russiske søskenbarn tror ikke på oss. I podkasten forteller hun hvordan det er å følge krigen i hjemlandet fra trygge Norge og om hun tror på forsoning med Russland og russere.

5 Slik fikk han Michelin-stjernen Han løy på cven og fikk jobb på en av USAs fineste restauranter. 16 år senere er Christopher Haatuft stjernekokk i Bergen. Hvordan fikk han den ettertraktede Michelin-stjernen?

