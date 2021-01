Farevarsel for mye snø på lørdag. Søndag dukker derimot solen frem.

Hvis du vil ut på tur i helgen, er søndag det rette valget, ifølge meteorologen. Lørdag er det meldt farevarsel for mye snø på Vestlandet.

Søndag vil det bli sol i Bergen og det er gode muligheter for tur. Men først er det meldt varsel for mye snø over 200–500 meter over havet. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

– Helgen starter forholdsvis grått, men så blir det sakte, men sikkert bedre, forsikrer vakthavende meteorolog Martin Granerød på Meteorologisk institutt.

Starter med bygevær

Fredag vil bergensværet preges av nedbør og vind. Ifølge meteorologen er nedbøren i ferd med å trekke østover, og det kan bli en periode midt på dagen med mindre regn, men på kvelden skal det ta seg opp igjen.

– Da kommer det også til å dreie på vestavind, så det blir bygevær utover natten.

Bygeværet kan også føre til hagl, advarer han.

– Når det er bygevær og fire–fem grader, kan det bli hagl. Det ser likevel ut til at temperaturen er for høy, men man kan ikke utelukke det på denne årstiden.

Farevarsel for snøvær

Meteorologisk institutt har fredag ettermiddag sendt ut farevarsel for mye snø på Vestlandet sør for Stad fra i ettermiddag til lørdag.

– Det kan komme over 20 centimeter snø flere steder over 200-500 meter over havet. Mest snø ventes i områdene nord for Boknafjorden og sør for Sognefjorden, skriver Meteorologene på Twitter.

Søndag blir turdagen

Innover i helgen vil været derimot bli gradvis bedre, forsikrer meteorologen.

Noe nedbør kan henge igjen på lørdagen, men det verste ser ut til å gi seg på natten. Søndag er derimot turdagen, forsikrer Granerød.

– Søndag formiddag vil det være lettskyet eller delvis skyet, og det vil være delvis med sol. Temperaturen vil også falle litt til mellom 0 og 2 grader.

– Det er med andre ord turdagen?

– Ja, absolutt. Hvis man skal velge en dag å gå tur på, er det søndag man får sol.

Det er fortsatt muligheter for skigåing. Slik så det ut ved Humlestølsvegen torsdag formiddag. Foto: Knut Gunnar Bakk

Fortsatt skiføre

Etter et par uker med skikkelig vintervær i begynnelsen av året, måtte bergenserne og andre på vestlandskysten belage seg på lavtrykk og varmere vær fra og med sist helg.

Til tross for væromslaget har skiføret klart å holde seg i enkelte områder.

På Totland er det forholdsvis fint fredag, men Knut Gunnar Bakk i Fana IL advarer mot våt snø og noe gjennomslag.

Fana IL og Bergen kommune idrettsservice har driftsansvar for løypene på Frotveit og Totland.

– Det kommer snø i natt og i morgen. Det blir nok sludd i lysløypene, men lenger opp i Humlestølsvegen blir det trolig snø. Både vi og idrettsservice kommer til å preppe tidligst lørdag formiddag, sier Bakk.

Dermed er det bedre muligheter for skigåing lørdag eller søndag, mener han. Bakk advarer samtidig mot trafikkaos på veien opp i helgen og oppfordrer folk til å legge inn en ekstra fem-ti minutter.

Slik var forholdene på Gullbotn torsdag ettermiddag. Foto: Alf Einar Holdhus

På Gullbotn har det også vært skimuligheter, selv med mildværet som har vært de siste dagene.

– Jeg har ikke vært der oppe i dag, men i går var det fint. Litt gjennomslag og bløtt i nederste delen, men ellers fine forhold, sier Alf Einar Holdhus, som prepper løypene på Gullbotn.

Fredag er det mildvær og nedbør og for bløtt til å preppe, sier Holdhus, som håper på snøvær over natten.

– Vi får håpe på det. Da blir det prepping i morgen, så folk kan få seg en skitur lørdag eller søndag.

Fin start på neste uke

Det finere søndagsværet skal også prege starten på neste uke, som ser bra ut, forteller meteorolog Granerød.

– Starten av neste ute vil være delvis skyet, stort sett oppholdsvær og delvis med sol. Det vil også være rolig med vind fra sørøst, og temperaturen vil ligge mellom minus to og pluss to.