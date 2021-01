Farvel til en kjær venninne

Hun døde så altfor tidlig, bare 56 år gammel. Det blir et stort tomrom i venninneflokken etter Ann Margret Hauknes.

Ann Margret Hauknes elsket å gå på tur. Foto: Privat

Vi vil takke henne for samvær og fellesskap i venninneflokken vår – for smil, latter og tårer, for morsomheter, hissigheter og underfundigheter.

Ann Margret Hauknes bidro til mangfoldet i flokken vår. Hun demonstrerte verdien av vennskap med sin gjestfrihet, sin glede over å feire og markere sammen med vennene sine, sin evne til å mobilisere vennenettverket når det trengtes, og sin evne til å takke og verdsette vennene.

Den årlige turen til Myrkdalen var viktig for henne og oss. Foto: Privat

Sønnene kom først. Men vi venninner følte oss også høyt prioritert. Helt til det siste var hun fast «fredagspils-dame», selv om hun ikke likte øl. På dette treffpunktet, som vi har hatt jevnlig i over 20 år, delte vi gleder og sorger og innimellom diskuterte vi friskt.

Da hun til slutt var for syk til å treffe oss ute, inviterte hun i stedet hjem på bobler.

Også ved andre anledninger spanderte hun musserende og tapenade på oss. Og hun passet på at vi kom oss på den årlige hytteturen. Til og med da hun nylig var kreftoperert, insisterte hun på å være med.

Særlig ett minne har festet seg fra disse turene: det var den gang hun hadde med harpen og spilte så fint for oss.

Hun stilte høye krav til seg selv og dem rundt seg. Hun hadde en enorm arbeidskapasitet og var lite flink til å sløve. Det var ikke alltid vi forsto hvorfor hun tok på seg ekstra jobboppdrag.

Nå vet vi at hun fylte livet med alt hun kunne, av oppdrag og reiser. Og oppdragene for EU-kommisjonen sendte henne ut i verden.

Vi vil aldri glemme den gang hun spilte harpe for oss til fjells. Foto: Privat

Ann Margret elsket å reise og ble fortvilet da pandemien satte en stopper for det i fjor. Men hun rakk å ta de flotte sønnene sine, og senere også svigerdatter og barnebarn, med på flere turer. Blant annet til Sør-England, hennes favorittreisemål.

I venninneflokken vår blir det et stort tomrom etter Ann Margret. Men hun vil være med oss på veien videre gjennom vår takknemlighet for alle opplevelser vi fikk dele med henne. Hun vil alltid ha en plass i tankene og hjertene våre.

Våre tanker går til Andreas og Jonas som har mistet en flott mamma.

Anne, Brit, Cathrine, Else, Eva, Githa, Katrine, Kirsten, Liv, Nina og Ragnhild