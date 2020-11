Studenten Emma (22) inviterte fire venner til bursdagsfesten sin. Vanligvis ville hun invitert 30.

Bergen kommune vil forhindre at mange studenter møtes. Sånn lever Emma og de andre i kollektivet under koronaen.

Emma Mundal Braanen (fra v.), Julie Nyborg Kongsparten og Hedda Karete Bjerkelund Gimse fester ikke like mye som før. – Vi klarer det fint, sier de. Foto: Håvard Kroken Holme

Emma Mundal Braanen inviterte kun de aller nærmeste. Verken klassekameratene eller venners venner ble invitert. Det ble ikke 30 gjester den gangen, men bare fire.

– Vi kan ikke feste på samme måte som før, men det får vi bare tåle. Vi vil jo at smittetallet skal gå ned, sier hun.

BT møter medisinstudenten og to andre fra samme kollektiv på trappen utenfor leiligheten de leier.

– Vi må snakke her, vi. Jeg skal snart besøke familien min i Oslo og ønsker ikke å ta med smitte, sier Braanen.

Til bursdagsfesten fant studenten på koronavennlige leker og serverte snacks.

– Det ble ingen kortspill, men leker der man måtte snakke om ting. Chips serverte jeg i små popkorn-begre. Gjestene fikk ikke lov til å spise fra samme skål, sier hun.

– Vi tror ikke studenter har mulighet til å invitere til seg mer enn 20, ikke bare på grunn av koronareglene, men også fordi de bor trangt, sier studentene. Foto: Håvard Kroken Holme

Vil unngå at kollektiver samler seg

Mens regjeringens tiltak oppfordrer til ikke å ha flere enn fem gjester på besøk i en husstand, har Bergen kommune innført et forbud mot å være flere enn ti personer på private sammenkomster.

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, forklarte tirsdag i forrige uke at studenter som bor i samme kollektiv kan regnes som én husstand.

– Vi ville ha en entydig regel som var lett å forstå. Vi vil også forhindre at to studentkollektiver, med åtte studenter i hver, samlet seg alle 16, sa han.

I kollektivet til Braanen bor det fem unge kvinner. De er gode venninner, og alle er enten 21 eller 22 år. Når de skal få besøk, planlegger de hvor mange som skal komme.

– Vi har opplevd at vi dessverre måtte ekskludere noen, og det er litt kjipt fordi det er vanskelig å være ung student og alene i en by, sier Julie Nyborg Kongsparten.

– Vi vet alt om hverandre. Det er ingen filter her i huset. Men vi tenker på dem som er ny og alene i Bergen, sier studentene. Foto: Håvard Kroken Holme

Føler seg beskyldt

De siste ukene har mange av smittetilfellene vært unge folk mellom 20 og 29 år. Jentekollektivet mener at de selv har vært flinke til å følge koronareglene, men at de har møtt noen studenter som ikke er like flinke.

– De som følger reglene er flere enn de som ikke gjør det, mener vi. Men vi vet om noen som er lei av å bli beskyldt for å være smittekilde, og derfor bryr de ikke seg lenger. De tenker studenter blir beskyldt for alt uansett, sier Hedda Karete Bjerkelund Gimse.

– Vi synes ikke samfunnet skal fokusere på å anklage oss for det høye smittetallet. I stedet bør vi alle sammen bidra til å få det ned, legger hun til.

Studentene forteller at de har forståelse for de strenge tiltakene, men at de også ser at noen studenter er ensomme.

– Det er ikke lett for dem, spesielt når en ikke har familie i Bergen, sier Braanen.

Stor pågang hos psykologtjenesten

Øystein Sandven er psykologspesialist hos Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet. De opplevde stor pågang hos psykologtjenesten i august.

– Vi har egentlig hatt jevnt stor pågang i hele høst.

Sandven forteller at det vanligvis kan være utfordrende å etablere seg i en ny by for ferske studenter. Denne høsten har det blitt enda vanskeligere. Mange vanlige arenaer, der man kan sosialisere og bygge nettverk, har ikke vært som de pleier.

– Å knytte bekjentskaper er spesielt viktig i starten. Er du ny student og mangler et nettverk, kan det bli ganske stusslig. Da er det viktig å legge litt tid og krefter i å være sosial, sier Sandven.

– Når faste strukturer forsvinner er det også viktig å strukturere hverdagen. Legg gode planer for dagen og uken, oppfordrer han.

– Under korona har det vært mye Fløyen, Ulriken og Stoltzen, sier Julie Nyborg Kongsparten. Foto: Håvard Kroken Holme

– Ikke best tid for dating

Studentene driver ikke med dating for tiden, selv om det kan bli litt ensomt.

– Det er dårlig timing, men samtidig ville det vært hyggelig å ha kjæreste nå. Vi har uansett ikke plass til mange kjærester her i leiligheten, sier Gimse.

Kun en av dem har kjæreste, men han bor i Finland.

– I løpet av koronaen har han vært på besøk kun én gang. Det var da Norge var grønt, forteller Kongsparten.

– Har linsene mine kommet? spør Hedda Karete Bjerkelund Gimse. Foto: Håvard Kroken Holme

Handler online og deler klær

Siden covid-19 brøt ut, har ikke studentene i jentekollektivet vært mye i klesbutikker, forteller de.

– Vi låner fra hverandre eller handler online, sier Gimse mens hun sjekker om linsene hun hadde bestilt har kommet.

Det er de ikke. Postkassen er tom.

– Vi har en avtale om at vi kan åpne skapene til hverandre og ta det vi vil. I dag for eksempel, har jeg på meg en topp og en jakke som tilhører Karoline.

Karoline er ikke hjemme når BT møter studentene.

– Hun er den nyeste her, så hennes klesskap er det mest populære for tiden, sier Gimse og ler.

Studentene har malt mye under korona. Foto: Håvard Kroken Holme

– Vi måtte finne på ny hobby, sier de. Foto: Håvard Kroken Holme

Fått ny hobby

Siden venninnene har hjemmeundervisning, møtes de mye i stuen. En av felleshobbyene de har funnet på, er maling.

– Ingen av oss har malt før. Her ser du hvor amatører vi er, men vi måtte finne på noe annet enn å trene eller se på tv, sier Braanen.

Foto: Håvard Kroken Holme

Foto: Håvard Kroken Holme