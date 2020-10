Naturvernarar får kjøpe Hordfast-aksjar. No vil dei stoppe vegprosjektet

Naturvernforbundet har kjempa bittert mot det gigantiske vegprosjektet Hordfast i ei årrekke. No har dei kjøpt aksjar i selskapet som er fienden.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Fylkesleiar Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland kallar Hordfast for eit dinosaurprosjekt. No vil organisasjonen bruke eigarmakta til å fremja forslag om å legge arbeidet med vegprosjektet på is. Foto: Vegar Valde

Bjørnafjorden har i fleire månader forsøkt å bli kvitt aksjane sine i Hordfast AS utan hell.

Men no har ein ganske usannsynleg kjøpar fått kommunen si velsigning til å ta over eigarskapet: Naturvernforbundet har lagt 10.000 kroner på bordet og fått ja frå ordføraren.

Dei har i årevis kjempa hardt i mot det som var intensjonen med heile selskapet: Å realisere det gigantiske vegprosjektet Hordfast.

– Det er ingen andre som har ville hatt dei. Vi har forsøkt å selje til alle dei andre aksjonærane, men høyrde ikkje noko frå nokon. Vi skreiv under avtalen torsdag, seier Trine Lindborg (Ap) om salet.

Ordførar i Bjørnafjorden Trine Lindborg (Ap) har forsøkt å blitt kvitt dei fem aksjane i fleire månader. Foto: Jannica Luoto

– Har sympati med Bjørnafjorden

Fylkesleiar Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland seier dei vil bruke første og beste høve til å fremja forslag i lobbyselskapet om å legga arbeidet med Hordfast på is.

– Vi kjem på første møte til å følgje opp vårt framlegg om ein nasjonalpark på Reksteren og Tysnesøy, seier Fliflet.

Han er glad for at Bjørnafjorden kommune ville selje aksjane til Naturvernforbundet.

– Vi forstår veldig godt at ingen andre ville ha dei aksjane, og har sympati med Bjørnafjorden som vil bli kvitt eigardelen sin, seier Fliflet.

«Dinosaurprosjekt»

Naturvernforbundet har lenge arbeidd mot ferjefri E39 sør for Bergen og kjem til å bruke eigarposisjonen til å motarbeide prosjektet, opplyser Fliflet.

– Hordfast er eit dinosaurprosjekt frå fortida, ei krampetrekking frå sekstitalets tru på storstilt vegbygging. Me kan ikkje bygge framtida på å øydelegga uerstattelege naturverdiar og truga artar, seier Fliflet.

Naturvernforbundet har informert leinga i Hordfast AS om at dei har overtatt aksjane til Bjørnafjorden. Fliflet forventar ikkje formelle hindringar i samband med oppkjøpet.

Bjørnafjorden kommune vil heller behalde ferja over fjorden, enn å bygge denne brua. Derfor ville dei selje sine aksjar i Hordfast AS. Foto: Illustrasjon

Overraska over laber interesse

Bjørnafjorden har til no eigd 5 av totalt 100 aksjar i selskapet, som blei kjøpt av Os kommune. Salet skjer fordi kommunen ikkje støttar prosjektet lenger, og vil behalde ferja over fjorden i staden for å bygge bru.

Snart vil derfor NHO, ei rekke hordalandskommunar, Haugesund kommune og næringsråda i Bergen, Stavanger, Haugalandet, Stord og Bømlo stå aleine igjen som eigarar.

– Var du overraska over at ingen av dei noverande eigarane har meldt interesse for å kjøpe aksjane?

– Ja, eigentleg. Det er eit selskap som profilerer seg mot næringslivet og det å bygge Vestlandet saman for å skape ein felles bu- og arbeidsmarknad. Då er det litt rart at ikkje fleire er interessert. Eg veit ikkje om folk er byrja å miste trua på heile prosjektet, seier Lindborg.

Dagleg leiar Øyvind Halleraker i Hordfast AS kallar Naturvernforbundets aksjekjøp for ei uvennleg handling. Foto: Marita Aarekol (Arkiv)

«Uvennleg handling»

Om Naturvernforbundet faktisk får lov å kjøpe aksjane er ikkje heilt avklart endå. Dei andre aksjeeigarane må godkjenne salet.

Dagleg leiar Øyvind Halleraker i Hordfast AS kallar Naturvernforbundets aksjekjøp for ei «uvennleg handling». Han har informert dei andre aksjonærane om kjøpet.

– Det blir opp til aksjonærane og styret å ta stilling til om dei vil stoppe aksjekjøpet. Vi har proffe folk i styret som har god kunnskap om aksjeloven og korleis dei best kan handtera situasjonen. Eg vil ikkje kommentere dette utover å seie at formålsparagrafen til Hordfast AS er å få realisert vegprosjektet så raskt som mogeleg, seier Halleraker.

Trengjer pengane

Bjørnafjorden-ordførar Trine Lindborg seier dei i utgangspunktet ønskjer å selje til den aktøren som kom med det høgste budet.

– Vi trengjer pengane. Vi har brukt 100.000 kroner på desse aksjane. Eg er glad for at vi har fått selt dei, seier Lindborg.

– Så det at både Bjørnafjorden og Naturvernforbundet begge er i mot prosjektet har ikkje påverka kven som fekk kjøpe aksjane?

– Nei, eg har fått fullmakt frå kommunestyret til å selje aksjane og utført det. Eg skal få tak i pengar og oppfylle det vedtaket.