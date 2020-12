Hun vil bli toppsjef i Bergen kommune

Søkerlisten til å erstatte avtroppende kommunaldirektør Robert Rastad er klar.

Trine Samuelsberg er blant søkerne til å bli administrasjonens toppsjef. Foto: Hedvig Idås

Kommunens toppsjef gjennom mange år, Robert Rastad, slutter etter nyttår for å ta over som universitetsdirektør. Nå er listen over dem som har søkt om å erstatte ham klar.

Blant søkerne er Trine Samuelsberg, som i dag er kommunaldirektør for oppvekst, og tidligere lufthavnsjef Dag Aksnes:

Listen:

Ingelinn Aarnes (38), direktør reservoir technical services, Bergen

Brit Helle (53), director Internal market division, Brussel

Unntatt offentlighet §25, mann

Dag Jarle Aksnes (62), daglig leder, Bergen

Einar Ronæs (51), partner/senior rådgiver, Moss

Eivind Karlsen (44), regiondirektør, Askøy

Unntatt offentlighet §25, mann

Unntatt offentlighet §25, mann

Heidi Sund (46), seksjonsleder, Bergen

Heidi Karin Monsen (63), prosjektleder - student, Bergen

Ivar Konrad Daae Lunde (47), beredskapssjef, Bergen

Trukket søknad, mann

Unntatt offentlighet §25, mann

Knut Øverdal (59), administrerende direktør, Lier

Trukket søknad, mann

Unntatt offentlighet §25, kvinne

Monica Hannestad (47), partner, Bergen

Per Sigurd Dvergsdal (40), stabssjef og nestkommanderende, Bergen

Runa Kongsvik (30), psykolog/konsulent, Bergen

Stephanie Helland (46), seniorrådgiver, Bergen

Thor Egil Braadland (52), seniorrådgiver, Oslo

Thorbjorn Garder (65), ikke oppgitt, Oslo

Tord A. L. Moltumyr (51), tjenesteleder, Bergen

Unntatt offentlighet §25, kvinne

Trine Samuelsberg (52), kommunaldirektør, Bergen

Youssra El Moussaoui Radaidan (26), arbeidssøker, Bergen