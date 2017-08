Ingen brudd på arbeidsmiljøloven, men det er tillitskrise i Kriminalomsorgen region vest, ifølge ny rapport.

Det er Bergensavisen som skriver dette etter at avisen tidligere har avslørt bred misnøye med ledelsen i Kriminalomsorgen region vest.

Hard kritikk

Tillitskrise mellom ansatte og toppledelse, uheldige biverv og kommunikasjon har bidratt til at ansatte har opplevd en fryktkultur. Det er noe av det som fremkommer i rapporten laget av Deloitte. Firmaet har gransket Kriminalomsorgen region vest etter tre varslingssaker.

Rapporten inneholder hard kritikk mot regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waage, ifølge BA.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra Per Sigurd Våge eller Leif Waage.

Lederstil og tillitskrise

BT har vært i kontakt med Kriminalomsorgsdirektoratet, som henviser til en pressekonferanse som skal være på Flesland i ettermiddag. Der vil rapporten bli lagt frem.

BA skriver at Deloitte konkluderer med at regiondirektør Per Sigurd Våge og assisterende regiondirektør Leif Waages lederstil har bidratt til en tillitskrise blant en del tjenestemenn i region vest.

«Slik Deloitte ser det, må deler av frustrasjonen som ansatte opplever eksempelvis knyttet til arbeidsdrift, tilskrives den ledelseskultur som Per Sigurd Våge og Leif Waage står for», heter det ifølge BA.

Fengselsdirektør sluttet

I fjor høst gikk Eli Sjo av som leder i Bergen fengsel. En konflikt endte med at hun forlot stillingen. Hun kom med krass kritikk av ledelsen.

– Jeg hadde hatt lederstillinger i over 20 år før jeg begynte i Bergen fengsel. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri tidligere har vært innblandet i en arbeidskonflikt. Jeg har heller aldri noensinne opplevd en så inkompetent ledelse som regionledelsen i Kriminalomsorgen region vest, sa hun til BA.

Knut Are Svenkerud er leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY). Han har selv lest rapporten og mener at den inneholder en kraftig kritikk av ledelsen.

– Varslingen har vært berettiget, og nå må Kriminalomsorgsdirektoratet løse den tillitskrisen som har oppstått. Av erfaring vet vi at det tar lang tid å bygge ny tillit der tilliten er borte. Da bør man trekke praktiske konsekvenser av det, sier Svenkerud til BT.