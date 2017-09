Klokken 03.51 i natt gikk alarmen ved Metallco på Damsgård.

Vektere så via overvåkingskamera at flere maskerte menn prøvde å knuse seeg inn i bedriften på Damsgård ved hjelp av en truck.

Vektere og fem politipatruljer rykket til stedet, men innbryterne hadde stukket av og forsvunnet da politiet kom frem.

Politiet sjekker video

Politiet har en teori om at mennene kanskje hadde forhåpninger om å finne et kontantbeløp i bygningen de prøvde å ta seg inn i.

– Vi har ikke pågrepet noen etter dette innbruddsforsøket, men kommer til å se nærmere på videoen for å prøve å identifisere mennene og bilen de stakk av i, sier operasjonsleder Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt.

– Utrolig kjedelig

Metallco driver skraphandel.

– Det er utrolig kjedelig. Vi skal flytte om en stund, så det er ekstra kjipt at dette skjer nå, sier daglig leder Espen Molland i Metallco.

Han er ikke sikker på hendelsesforløpet, men tror at mennene bak brekket har klart å ta seg inn i bygningen via et lite hull som de har utvidet.

– Vi ser at inntrengerne har brukt trucken til å kjøre litt rundt, men det er uklart for meg om de har brukt den mot hovedporten inn til hallen. Et overvåkingskamera vil nok kunne gi mer eksakte svar, sier Molland.

ØRJAN TORHEIM

Kobber og messing

Inne i hallen har de maskerte mennene gått løs på en dør inn til et kontor.

– Døren er ødelagt og må skiftes. Diverse annen skade er også gjort.

Molland aner ikke hva tyvene kan ha vært ute etter.

– Vi fikk beskjed av politiet om ikke å tråkke rundt, og det har vi holdt oss til.

Inne i lagerhallen ble det oppbevart metall, blant annet kobber og messing, men Molland har ikke oversikt over om noe av dette er borte.