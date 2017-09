Endelig kunne de gå nedover kirkegulvet som kone og kone.

Fra 1. februar kunne homofile og lesbiske par gifte seg i kirken med en ny vigselsliturgi tilpasset likekjønnede.

I Bergen var to menn det første likekjønnede paret som ble viet etter den nye liturgien. Hanne Britt Haugland Langeland og Kristine Lynn Eliassen ble de første kvinnene da de i lørdag tok plass foran alteret i Laksevåg kirke. Bryllupet har de planlagt lenge. Og det er nesten to år siden Kristin fridde.

Rundt 60 inviterte gjester kunne glede seg med brudeparet da den flotte seremonien var over og de to kunne slippe jubelen løs.

Nikita Solenov

Blant Bjørgvin bispedømmes 175 prester er det mange som ikke ønsker å vie par av samme kjønn. Av de ti prostene i bispedømmet, er det bare to som sier at de personlig er villig til å utføre slike vielser. Vielsen av lørdagens par var det prest Gunnar Erstad som stod for.