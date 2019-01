UNG STJERNE: Senterpartiets Sandra Borch og KrFs Tore Storehaug prater sammen under en muntlig spørretime i Stortinget. FOTO: SCANPIX

26-åring med kometkarriere i KrF

– Hadde noen fortalt meg for to år siden at jeg skulle bli KrFs nye finanspolitiske talsperson, så hadde jeg aldri trodd på det, sier Tore Storehaug fra Askvoll i Sunnfjord.