Steiner raste fra tunneltak ved Evanger.

Ved 20-tiden tirsdag kveld falt flere steiner fra taket i Nakkagjelstunnelen på E16. Ingen kjøretøy ble truffet av steinene.

En lokal entreprenør har undersøkt tunneltaket. De konkluderte raskt med at det ikke var trygt å holde veien åpen.

– Det henger en stor stein fra noe armatur i taket. Politipatruljen og entreprenøren, som kom fra Voss, skulle egentlig kjøre gjennom tunnelen for å sjekke resten av løpet, men de ville ikke kjøre under denne steinen, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

E16 vil forbli fysisk stengt gjennom natten, inntil steinen er enten fjernet eller tilstrekkelig sikret.

Politiet har sendt en patrulje fra Åsane for å sjekke Nakkagjeltunnelen fra andre siden.

Tunnelen er stengt for gjennomkjøring, men det vil være mulig for lokale trafikanter å kjøre på hver side av tunnelen. Skal du øst- eller vestover forbi dette punktet anbefaler Vegtrafikksentralen omkjøring via Hardanger og fylkesvei 7.

Tidligere tirsdag kveld var flere andre tunneler stengt på den samme strekningen, men disse ble raskt åpnet igjen.

Det har ikke gått flere ras.