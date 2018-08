En mann er bekreftet omkommet etter å ha falt i vannet ved Nigardsbreen.

Mannen falt i vannet sammen med to andre turister etter at en isblokk løsnet fra breen.

Mannen ble observert livløs i en elv, og det var vanskelig å ta seg bort til vedkommende. Det var først da redningshelikopteret kom at det var forsvarlig å ta seg bort til mannen.

– Det var fare for at breen ville kalve igjen og vannet er så kaldt at det trengtes ekstra utstyr for å kunne ta seg bort til mannen. Da redningshelikopteret kom, fikk de hentet ham opp, sier operasjonsleder Helge Blindheim.

Det ble forsøkt gjenoppliving, men mannen ble kort tid etter erklært død av en lege på stedet.

Tre falt i vannet

Det var klokken 17.10 at politiet først fikk melding om at en isblokk hadde løsnet fra breen i Luster, og at flere personer var havnet i vannet.

– To personer ble da meldt savnet umiddelbart, sier operasjonsleder Helge Blindheim i politiet.

Like etter fikk politiet en kontrabeskjed om at tre utenlandske turister hadde havnet i vannet.

To av personene, en mann og en kvinne, kom seg opp av vannet. Mannen skal ha lettere skader, mens kvinnen skal være fysisk uskadet. Den tredje ble meldt savnet, og ble senere funnet livløs og erklært død.

– De to som kom seg opp av vannet er i sjokk, sier Blindheim.

Redningshelikopter fra Florø, Luftambulanse fra Førde og redningsdykkere fra Bergen brannvesen har nå kommet til stedet.

Ikke organisert tur

Turfølget var ikke en del av en organisert tur med guide.

– Det virker på oss som om dette har vært en vennegjeng på tur, og alt tyder på at de har gått forbi sperringene ved breen, sier Blindheim.

Politiet vet forløpig ikke om turfølget ble truffet av en isblokk.

Ektepar omkom i 2014

I 2014 omkom to tyske turister i samme område da de ble truffet av en isblokk som løsnet fra breen.

Fakta: Nigardsbreen Nigardsbreen er en brearm av Jostedalsbreen og ligger i Luster kommune Breen har et areal på ca 48 km2 og strekker seg fra 320 moh. opp til 1960 moh. Hver sommer går et stort antall turister på brevandring på breen. Breen har navn etter gården Nigard som ble knust av breen i 1748 da den rykket fram ca. 3 km i perioden 1700-1748. Breen stanset ca. 4,5 km lenger fram enn brekanten i dag. Somrene 1741-1744 var ekstremt kalde. Årlige frontmålinger siden 1899 viste en kraftig tilbaketrekning. Fra 1930 til 1975 ble tilbakegangen mindre. Mellom 1988 og 2003 rykket breen fram ca. 280 meter. Etter 2000 har brefronten trukket seg tilbake ca. 200 meter (2013). Kilde: Wikipedia og NVE

Jostein Bakke, professor ved institutt for geovitenskap, sier sensommeren er den farligste tiden å gå på breen.

– Nå har breeen smeltet hele sommeren. Breportalen er blitt tynnere, og det er derfor viktig å holde avstand, sier han.

Etter dødsylykken ved Nigardsbreen i 2014 ble det gjort en rekke sikringstiltak.

– De har vært flinke å sette opp skilt og merket tydelig. Men man kan aldri sikre seg helt, sier Bakke.

Nigardsbreen er en brearm av Jostedalsbreen og ligger i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

– Det er daglig turer med brefører på Nigardsbreen. Men dessverre hender det ofte at turister velger å gå turer for seg selv. Det er vanskelig for dem forstå hvor farlig dette kan være. De vet gjerne lite om hvordan breer oppfører seg, sier Bakke.

Luster kommune er nå i kriseberedskap.

– Vi etablerer nå kriseteam ved rådhuset i Gaupne, sier ordfører Ivar Kvalen til Sogn Avis.