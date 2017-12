Totalt syv adresser i Bergen, Arna, på Sotra og Askøy ble ransaket onsdag. De pågrepne er siktet for bedrageri for millioner.

Det opplyser politiet onsdag ettermiddag.

Aksjonen startet onsdag morgen, og i 13-tiden pågikk den fortsatt. Politiet samarbeider med Arbeidstilsynet, Skatt vest, Nav og Kemneren i Bergen gjennom det såkalte A-krim-prosjektet.

De ti personene ble pågrepet på Askøy, Sotra, i Bergen og i Arna, på syv forskjellige steder. Politiet opplyser at de har beslaglagt flere datamaskiner og mobiltelefoner.

De pågrepne er både norske og utenlandske menn og kvinner, forteller politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidstrikt til BT.

– Vi valgte å gå til aksjon nå fordi det dreide seg om pågående alvorlig kriminalitet, og man fryktet at sentrale og viktige bevis ville gå tapt dersom vi ventet til etter jul.

Blant annet mener politiet at gruppen er i et organisert nettverk. Enkelte er siktet for sysmtematisk fiktiv fakturering og skatteunndragelser i millionklassen, skriver politiet.

Flere er også siktet for Nav-bedrageri som politiet mener går opp i fire millioner kroner.

– Dette er sannsynligvis den største A-krim-saken vi noensinne har hatt i Hordaland, sier Christoffersen.

– Organisert nettverk

Politiadvokaten, som onsdag ettermiddag fortsatt er ute på aksjon da BT ringer, sier razziaen er rettet mot avisdistribusjon. Oppdragsgiveren på toppen skal ifølge ham være Schibsted, men selskapet er ikke mistenkt for å ha noen som helst rolle i saken.

Trond Håkon Norheim, administrerende direktør i Schibsted Distribusjon Vest, bekrefter at de ikke er mistenkt i saken.

– Alle som har avtale direkte med Schibsted, fakturerer i henhold til avtalen, sier Norheim, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Politiet mener et organisert nettverk står bak.

– Vi opplever at de som har tatt jobben har laget et organisert nettverk under seg. Vi mener det er et system med leverandører og underleverandører, igjen knyttet opp til et system med fiktiv fakturering, sier politiadvokat Christoffersen.

– Den andre delen av saken er at pågrepne også mistenkes for omfattende Nav-bedragerier, og at de i disse bedrageriene har fått hjelp fra profesjonelle aktører.

Christoffersen forklarer politiets teorier og mistanker slik: Et oppdrag om avisdistribusjon er satt ut til et firma. Dette firmaet setter så jobben ut til en underleverandør. Det laveste firmaet i kjeden skal så, mener politiet, ha satt ut jobben med avislevering til personer som jobber svart.

– Underleverandørselskapet som vi mener har brukt svart arbeidskraft, har altså ingen egentlig drift. Det er opprettet kun for å sende fakturaer til firmaet som fikk jobben fra Schibsted, mener vi. Og mistanken er altså at den reelle jobben er gjort gjennom svart arbeid.

Aksjonerte mot avisbudfirma

A-krimaksjonen startet i 09-tiden onsdag, med over 80 personer involvert fra politi, skattevesen og andre. Felles talsperson for A-krim Hordaland, Øystein Andersen, sier de som var planlagt å pågripe, nå er pågrepet.

Andersen forteller at aksjonen har foregått i Bergen sentrum, i Arna og på Askøy og Sotra.

– Det er budbiler vi har konsentrert oss om, typisk avisbudsegmentet. Vi mener det er et nettverk innen transport og distribusjon, bestående av firma organisert som aksjeselskap, som har samarbeidet om trygdebedragerier og skatteunndragelser. Vi mener én person har hatt en funksjon som tilrettelegger for å gjøre de næringsdrivende i stand til å drive på slik.

Andersen sier han ikke utelukker at flere personer vil bli fremstilt for varetektsfengsling i tiden fremover.

– Nå er det mange avhør som skal tas. Hvor fort de kommer i gang, vet jeg ikke på stående fot.

Bergens Tidende er eid av Schibsted.