Astrid (17) og Martine (22) Øvrelid

– Astrid har vore nokre dagar hos meg her i Bergen. Sjølv om eg flytta heimanfrå for tre år sidan og det er fem år mellom oss, er me likevel sterkt knytt til kvarandre. Eg studerer marknadsføring og trivest utruleg godt i Bergen. Men eg har lova meg sjølv og familien at når eg er ferdig utdanna og har fått høveleg med praksis, set eg kursen heim til Hjørungavåg. Der vil eg bu. Familien og bygda er det viktigaste, og der vil eg vera nær.