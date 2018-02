Varaordfører Marita Moltu (KrF) krever unnskyldning fra partifelle og finansbyråd Dag Inge Ulstein. Årsaken er at han kritiserte hennes deltakelse på et seminar hos Partiet De Kristne (PDK).

– Jeg forventer egentlig en unnskyldning fra dem.

Det sier varaordfører Moltu til BT. «Dem» er i dette tilfellet leder for Hordaland KrF Dag Sele, samt finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF).

Fikk kritikk

De to kritiserte i helgen hennes planlagte deltakelse på en inspirasjonssamling for Partiet De Kristne i Sogn og Fjordane. På samlingen, som finner sted til helgen, skal hun holde foredrag om barnevernet, et tema hun har engasjert seg i.

At hun deltar på konkurrerende partiers møter skaper imidlertid reaksjoner i eget parti. Til Vårt Land lørdag karakteriserte finansbyråd Ulstein hennes deltakelse på arrangementet som «spesiell» og påpekte at han selv prioriterer tiden sin på KrF.

– Smålig av KrF

Han var ikke alene om å reagere:

– Jeg legger ikke skjul på at jeg er litt overrasket, sa fylkesleder Dag Sele til Vårt Land, og påpekte at når KrF-politikere har deltatt på andre partis årsmøter så har det vært «i kraft av å være fagstatsråder».

Det fikk Moltu selv til å reagere. På Facebook i helgen smelte hun til med følgende svar til Sele:

«Ifølge den nyvalgte fylkeslederen i Hordaland KrF, må man altså være fagstatsråd for å kunne tale hos andre partier. Patetisk!».

Overfor BT legger hun ikke skjul på sin irritasjon over kommentarene fra de to andre KrF-toppene.

– Jeg synes det er smålig av KrF. Jeg forstår ikke hva som er så spesielt med at jeg deltar der. Hva er egentlig problemet? Jeg er en gjest på den samlingen, hvor de ber meg holde et foredrag om barnevernet. Det gjør jeg med glede, og det ville jeg gjort for et hvilket som helst annet parti også.

Arkiv: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ikke snakket ut

Moltu sier hun opplever at flere i partiet forstår at det er mulig å delta på slike arrangementer. Kommentarene fra Sele og Ulstein forundrer henne derfor veldig. Varaordføreren har ikke snakket ut med Ulstein, som hun deler arbeidsplass med på Rådhuset.

– Han er på vinterferie, men jeg forstår at andre har snakket med ham. Hvis han vil komme med en unnskyldning, så er det fint. Jeg synes dette var veldig unødvendig.

BT har vært i SMS-kontakt med Ulstein, som opplyser om at han er på fjellet med familien. Etter denne meldingen har han ikke gitt lyd fra seg igjen, eller besvart spørsmål om han vil kommentere at Moltu ønsker en beklagelse.

Fakta: Marita Moltu (KrF) Er varaordfører i Bergen.

Hun er 1. nestleder i KrFs kvinneorganisasjon og fylkesleder for KrF Kvinner Hordaland.

Hun er nestleder i komité for helse og sosial og nestleder i komité for oppvekst. Hun er også 1. vara i komité for finans.

Moltu har tidligere vært ansatt i Statoil. Der jobbet hun innen personal og administrasjon, før hun i 2009 ble gruppesekretær for KrF og heltidspolitiker i 2011. Kilde: Bergen kommune

– Ikke meningen å skape debatt

Nyvalgt fylkesleder Dag Sele sier til BT at det aldri var meningen å lage en stor sak ut av dette.

– Jeg ga bare uttrykk for at jeg var litt overrasket over hvordan det ble lagt frem, som om hun var en del av vertskapet deres. Men det at hun holder et innlegg for dem tenker jeg ikke er spesielt dramatisk, sier han.

– Men hva tenker du om at Moltu kaller uttalelsene dine «patetisk»?

– Det får stå for hennes regning, det har jeg ikke noe behov for å kommentere, svarer Sele.

Fylkeslederen opplyser at han vil kontakte Moltu for å beklage at han formulerte seg slik at det kunne oppfattes som kritikk av at hun skulle ha et enkelt innlegg på arrangementet.

– Men det at jeg ble overrasket kan jeg ikke beklage, for det er jo et faktum, slår Sele fast.

Arkiv: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Droppet flere møter

Konflikten rundt PDK-møtet er ikke det eneste som tærer på forholdet mellom varaordføreren og partiet hennes.

Moltu har droppet flere møter i representantskapet i Bergen, i tillegg til at hun ikke dukket opp på fylkesårsmøtet til Hordaland KrF.

I fjor ble stemningen anstrengt da Moltu sørget for flertall for en granskning av barnevernet i Bergen, stikk i strid med KrF-byråd Vigdis Gåskjenn og flertallet i egen partigruppe.

At hun så velger å dra på møtet til et konkurrerende parti, fikk mange til å reagere i helgen, og flere ga uttrykk for dette i en diskusjon på Moltus Facebook-side:

– Som varaordfører for KrF har hun, slik jeg ser det, plikt å møte opp i møter i eget parti. Der har hun sviktet stort i alle fall det siste halve året, skriver Sigrun Gjerde Arefjord.

I svaret sitt bekrefter Moltu at hun ikke har vært på møter det siste halvåret:

– Bakgrunnen for det har jeg ikke behov for å diskutere med deg her inne. Hvis du har en ærlig interesse av å få vite mer så kan du komme innom meg på kontoret for en prat en dag.

Flere årsaker

Overfor BT bekrefter Moltu at det har vært flere møter hvor hun ikke har stilt.

– Men jeg sitter i styret for KrF-kvinner, og var nettopp på en samling med dem. Jeg var også i valgkomiteen for fylkesstyret og er mye ute på oppdrag også som varaordfører.

– Men det er flere møter du ikke har vært på. Er det en grunn til det?

– Det kan det godt være. Men det ønsker jeg ikke å kommentere mer her.

Ektemannen meldte seg ut

Fylkesleder Sele ønsker heller ikke å uttale seg om varaordførerens fravær.

– Som ny i dette vervet kjenner jeg ikke bakgrunnen for fraværet, og da kan jeg heller ikke kommentere det, sier han.

Det er ikke første gangen et medlem av Moltu-familien skaper splid i KrF på grunn av sin PDK-tilknytning.

Varaordførerens ektemann, Tomas Moltu, var i sin tid skolebyråd og leder for Bergen KrF, før han meldte seg ut av partiet for to år siden.