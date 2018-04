En 45 år gammel mann er alvorlig skadet etter at fem vogntog og en varebil kolliderte på glatt føre på ved Jutlamannen på E16 i Lærdal klokken 01.55 i natt.

Fører av en av lastebilene er også sendt til sykehus med ambulanse. Han skal være lettere skadet.

– Mannen som er sendt i luftambulanse er alvorlig, men ikke livstruende skadet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.

På tvers i veibanen

De seks bilene skal ha kommet øst i retning vest da det ene vogntoget skled og ble stående på tvers i veibanen. Kjøretøyene blokkerer hele veien som er stengt og danner køer i begge retninger. Både Borgundtunnelen og Seltatunnelen er stengt.

– Så langt vi kjenner til er det både norske og utenlandske kjøretøyer involvert i ulykken. Hva slags dekkutrustning de har hatt er det foreløpig for tidlig å si noe om, sier Kolltveit.

Isdannelse i veibanen

Det skal være store materielle skader på de involverte kjøretøyene.

– Bergingsbil er sendt fra Lærdal for å rydde opp. To av vogntogene er fjernet. Det er vanskelig å si når veien kan åpnes igjen. Vi har ikke fått rapportert snøfall i området, men det er sannsynligvis vann i veien som har frosset til is. Veiene i området er nå strødd, sier operasjonslederen.

Klemt mellom store kjøretøyer

Alle nødetater rykket ut til ulykken. Brann og helse har avsluttet på stedet, men politi og bergingsbil driver opprydning.

– Mannen som er alvorlig skadet befant seg i varebilen. Bilen ble inneklemt mellom de store kjøretøyene. Skadeomfanget er ukjent, sier Kolltveit.