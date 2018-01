En 30-år gammel mann sitter i kasjotten etter at han i natt gjennomførte en hasardiøs kjøretur i ruset tilstand.

Historien starter i Eidsvågstunnelen der det ble meldt om et dekk liggende i veibanen.

Klokken var 03.27 da de første meldingene om den spesielle kjøreturen dukket opp hos politiet.

Gnistrene føk

– Vi fikk flere telefoner fra bilister som observerte en bil som kjørte på tre hjul så gnistrene føk gjennom tunneler. Vi rykket ut med flere patruljer for å få stoppet den farlige ferden, sier operasjonsleder Eivind Hellesund.

Mannen kom kjørende fra Åsane, via sentrum, gjennom Damsgårdstunnelen og fortsatte gjennom Knappetunnelen.

Nektet å stoppe

– Vi innhentet bilen og ga tegn til at den skulle stoppe, men fører nektet å adlyde signal. Vi vurderte å legge ut spikermatte for å få stoppet bilen. Det gikk ikke så fort fremover, men det var et kraftig gnistregn, sier Hellesund.

Ferden på tre hjul stoppet i en skråning ved et anleggsområde nær Birkelandsskiftet ved Kokstad.

Hadde ikke førerkort

– Mannen hadde ikke førerkort. Anmeldelsen kommer også til å lyde på kjøring i påvirket tilstand, at han nektet å stoppe på signal fra politiet og for å ha ført bil i ikke forskriftsmessig stand, sier operasjonslederen. Om mannen også skal anmeldes for tyveri av bil er foreløpig uklart.

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det et kjæresteforhold i forhold til kvinnelig bileier, men det er i hvert fall et mann/kvinne-forhold, sier Hellesund.

Blir avhørt i dag

Den farlige kjøreturen ble gjennomført på en tid av døgnet da det var lite trafikk. - Slik adferd skal vi ikke ha i trafikken. Mannen vil bli avhørt ut på dagen, sier operasjonsleder.