OPPDRETTSLAKS: I oppdrettsanlegget Breivik S i Bømlo hadde fisken amøbegjellesykdommen AGD. I tillegg ble den utsatt for avlusingsmiddelet Hydrogenperoksid. Det førte til at store mengder fisk døde. Bildet er et illustrasjonsbilde som er tatt av et annet anlegg i en annen sammenheng. FOTO: ARKIVFOTO