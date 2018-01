Den sjeldne tunfisken har tidligere vært omtalt i norske aviser, men aldri på vinterstid.

– Jeg har sett slike fisk på Discovery Channel, men ellers har jeg aldri vært borti noe slikt før, sier hobbyfisker Magnar Ekren.

Torsdag prøvde han fiskelykken ved Sotra, og ble overrasket da han trakk opp et garn som var fylt med 14 eksemplarer av den eksotiske fisken.

– Jeg håper det er en god matfisk, for den ser veldig fin ut. Alle har en snittvekt på 2,5 kilo, sier fiskeren.

– Sjelden på vinteren

Havforsker Otte Bjelland forteller at den sjeldne fisken heter «Sarda sarda», eller «Stripet pelamide» på norsk.

– Den har blitt vanligere i Norge de siste årene, men jeg kan ikke huske å ha hørt om observasjoner på vinteren, sier han.

Fakta: Stripet pelamide Kalles Atlantic Bonito på engelsk og Sarda Sarda på latin.

Arten er utbredt over hele Nord-Atlanteren, i Middelhavet og i Svartehavet.

Stripet Pelmide dykker ikke dypere enn 200 meter og befinner seg normalt i temperaturer fra 12–27 °C.

Den er en god matfisk og har en del økonomisk betydning i Middelhavet og Svartehavet. Kilde: Havforskningsinstituttet.

Havforskeren forteller at arten kom inn i norske farvann rundt 2009, men at den så langt har vært omtalt som en sommergjest. Derfor kan dette tyde på at den har begynt å overvintre, i likhet med andre fisk.

– Det har blitt vanligere at fisk blir igjen på vinteren i stedet for å følge stimen sørover, sier Bjelland.

Han bekrefter også at pelmiden er en god matfisk.

– Jeg har ikke smakt den selv, men jeg har hørt at den skal være god.

Elin Elvsås

Elin Elvsås

«Formel 1-fisk»

Fisken, som er en liten variant av tunfisk, har tidligere vært omtalt som en «Formel 1-fisk». Grunnen er at den kan svømme i opp til 65 kilometer i timen.

– Derfor er den ettertraktet blant sportsfiskere. Jeg har hørt om folk som kaller den for «makrell på steroider», sier Bjelland.

Det bekrefter sportsfisker og redaktør i sportsfiskebladet Hooked, Endre Hopland.

– I praksis er dette som en svær makrell, og derfor er det mye futt i den. Sportsfiskere synes det er gøy å fiske når fisken kjemper godt på stangen, sier han.

Næringsvandring

I likhet med Bjelland mener Hopland det er spesielt at en stim dukker opp i januar.

– Men det er en fisk som mange sportsfiskere har fått stifte bekjentskap med, fordi den har blitt vanligere i Norge.

At den nå kan ha begynt å overvintre i Norge forklarer Hopland med næringsvandring.

– Det er egentlig en varmekjær fisk, men så lenge det er bytte som den kan jakte på her, kan den bli værende, sier han.

Arten er normalt utbredt over hele Nord-Atlanteren, i Middelhavet og i Svartehavet.