Det har ikke skjedd på over 50 år, forteller parkeringssjefen.

– Man skulle nesten tro at folk har vært på kurs. For et par uker siden dobbeltparkerte folk, men i dag har jeg ikke sett en eneste dobbeltparkering, sier Terje Riple.

Han eier parkeringsplassen ved lysløypene på Totland, hvor det tidligere har vært fullt kaos på finværsdager med snø.

I dag var parkeringsplassen helt full, for første gang siden den ble opprettet i 1962. Dermed har ikke parkeringssjefen opplevd problemer med at folk har parkert i veien og skapt kaos, slik mange har gjort tidligere.

– Folk har vært helt unike i dag, slår Riple fast.

Skryter av politiet

Ripland tror en av årsakene til at folk har begynt å oppføre seg er at politiet har vært godt til stede, og at folk blir bøtelagt for feilparkeringer.

– Før har det vært helt vill vest her. Folk har laget kaos for å spare 20 kroner på parkering, men slik er det ikke nå.

Politiet har imidlertid ikke hatt den samme oppfatningen som Ripland tidligere i dag. Klokken 12.45 skrev BT at mange biler var ulovlig parkert i området.

– Det er ikke noe nytt. Hver gang det er fint vær og snø i Bergen, står bilene hulter til bulter både på Totland og Gullbotn, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Hans-Eirik Thue.

Ifølge operasjonslederen kan dette skaper problemer i trafikken.

– Vi kan ikke gi bot til alle, fordi det er for mange som har feilparkert. Men vi vil reagere på de groveste tilfellene.

ØRJAN DEISZ (Arkiv)

Folk betaler

I fjor skrev BT at Riple ikke orket å brøyte plassen, etter at folk lot være å betale for seg. I år har ikke betaling vært et problem.

– De dagene jeg har hatt kontroll har jeg ikke oppdaget mer enn 20 biler som ikke er betalt for. Da har jeg lagt igjen enn lapp til dem, forteller parkeringssjefen.

På lappene har det stått « :-) husk å betale 20 kroner».