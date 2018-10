Ifølge politiet ser det ut til å gå bra med 8-åringen som ble alvorlig skadet etter å ha havnet under en ryggende bil i Os.

Det var onsdag kveld at en gutt ble påkjørt på en parkeringsplass ved Nore Neset idrettspark.

Han kom under bilen, og ble sittende fast der.

Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse, og onsdag kveld opplyste Helse Bergen i en pressemelding at han var alvorlig skadet.

– Den siste rapporten vi fikk fra sykehuset i morges tyder på at tilstanden til gutten tilsynelatende er positiv. Det ser ut som det skal gå bra med han, sier Oddbjørn Dyrdal som er lensmann i Os og Austevoll.

– Heldig

Lensmannen forteller at situasjonen onsdag kveld virket veldig kritisk.

– Han har nok vært helt utrolig heldig, slår Dyrdal fast.

Den kvinnelige bilføreren i 30-årene som rygget på gutten, har ikke fått førerkortet beslaglagt.

Lensmannen forklarer at det skyldes at politifolkene som var på stedet umiddelbart betraktet hendelsen som et hendelig uhell.

Ulykken blir etterforsket av politiet som fikk meldingen om ulykken klokken 18.09 onsdag kveld.

– Nødetatene var utrolig raskt på stedet, etter åtte-ti minutter var de aller fleste fremme. Det var flere politibiler, ambulanse og brannvesen som rykket ut, forteller lensmannen.

Luftambulansehelikopteret kom etter en stund og fløy den hardt skadde gutten til sykehuset.

– Vanskelig situasjon

En av foreldrene til 8-åringen skal ha vært i nærheten da sønnen ble påkjørt.

– Dette var en forferdelig situasjon, både for føreren og gutten og dem som var rundt. Det er utrolig vanskelig, men aller verst for den som blir skadet, utdyper Dyrdal.

Politiet venter på flere meldinger fra sykehuset.

– En slik opplevelse gir også en del mentale reaksjoner som skaper utfordringer seinere. Men der er kommunen veldig flink til å ivareta, sier lensmannen.