Nil David Hellesland kjører mellom Knarvik og Mongstad daglig. - Dette er helt ubegripelig, sier han om vegvesenets tunnelsikring.

Onsdag la han ut en video som viser den høyst midlertidige og provisoriske løsningen som er funnet for å holde steinmassene på plass i tunnelmunningen på den 303 meter lange Furubergtunnelen ved Seim.

Titalls tankbiler

– Det er helt utrolig at Statens vegvesen kan gå god for dette. Jeg har sett på denne løsningen i et par uker. Nå har jeg ikke samvittighet til annet enn å ta opp saken. Tenk om det skulle rase ut, sier Hellesland.

Selv bor han på Mongstad og kjører daglig gjennom tunnelen som ser faretruende ut.

– Synet som møter oss på fylkesvei 57 mellom Knarvik og Mongstad er horribelt. Løse sementblokker i tunnelinngangen er festet i noen trær ved hjelp av stropper, sier Nils David Hellesland.

ODD MEHUS

Vibrasjoner i bakken

– Her kjører flere titalls tankbiler og annen tungtransport daglig. Dette gir vibrasjoner i bakken og i tunnellveggen. Ikke skjønner jeg hvordan veimyndighetene kan leve med en slik løsning. Det ser ut til at løsmassene kan rase ut når som helst. Jeg prøvde å ringe vegvesenet i går, men fikk ikke noe svar, sier Hellesland.

Han sier at Statens vegvesen selv advarer mot å bruke stropper eller tau der det er skarpe kanter.

– Her har de festet stroppene rundt en skarp betongkant. Dette er bare helt ubegripelig.

– Skulle hatt diplom

Kommentarene på Facebook har ikke uteblitt etter:

– Så det er derfor stroppene henger der. Jaggu meg smart han som fant på denne løsningen. Skulle jo hatt diplom for den, - verdens verste tunnelsikrer, skriver en i kommentarfeltet.

Statens vegvesens pressekontakt, Silje Alvsaker, sier at bildene fra tunnelåpningen nok ser mer dramatiske ut enn hva entreprenøren har konstatert.

– Entreprenøren sier at det kun er vingemuren, altså det ytterste laget, som er løst og at alt annet er fast i tunnelåpningen.

Skal ordnes torsdag kveld

– Men kommer det til å bli vanlig å sikre tunneler mot ras ved hjelp av stropper fremover?

– Entreprenøren har gitt tilbakemelding på at åpningen har vært under tilsyn hele sommeren, og at det strengt tatt ikke har vært nødvendig med stropper, sier Alvsaker.

ODD MEHUS

Reaksjonene fra veifarende har imidlertid ført til at Statens vegvesen tar fatt i saken umiddelbart.

– Torsdag kveld klokken 22 starter arbeidet med å fjerne vingemuren, sier Alvsaker.

Da BTs fotograf Odd Mehus var på stedet torsdag formiddag, dukket entreprenøren opp ved tunnelmunningen. Han ønsket ikke å kommentere saken, og henviste til Statens vegvesen.