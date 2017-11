Arne Lyngtun i Erleveien ved Landåstorget er sint og lei av manglende informasjon.

– Graving i bakken gjorde at vi fikk kabelbrudd forrige torsdag. Feilen er ennå ikke rettet, sier Lyngtun.

Han har forståelse for at det kan oppstå brudd på en bredbåndskabel, men han har ingen ting til overs for leverandøren som ikke er i stand til å informere om når feilen er reparert.

Sjette dag uten bredbånd

– Det er gravearbeid ved Landåskollen like ved Landåstorget som har forårsaket feilen. Telenor lovet at feilen skulle være ordnet før helgen, men her sitter jeg på sjette dagen uten bredbånd. En skandale, sier Lyngtun, som sitter midt i et researcharbeid.

Om han hadde visst at bredbåndet ble borte så lenge, ville han ha oppsøkt et annet sted for å få jobbet.

– Hadde jeg visst at dette ville ta så lang tid, kunne jeg for eksempel reist på biblioteket for å jobbe derfra, sier Lyngtun, som ble vist videre til Telenors underleverandør for hjelp.

– Å bli kastet fra den ene til de andre på denne måten har jeg liten sans for, sier han.

Eirik Brekke

Måtte grave to ganger

Telenors pressemedarbeider, Per A. Meling, sier at feilen skulle ha vært reparert fredag før helgen.

– Det er rundt 100 abonnenter som er knyttet til denne kabelen, og dette skulle vært reparert før helgen. Underleverandøren vår trodde de hadde fikset feilen, men det viste seg at de måtte ta en ny runde.

Tirsdag lover Telenor at abonnentene på Landås skal ha bredbåndet tilbake.

– Vi har en rettetid til 15.30 i dag. Da håper vi at alt er i orden, sier Meling.

Minimal erstatning

Lyngtun er ikke beroliget etter den siste informasjonen.

– Det er standard at vi får dekket en halv måneds abonnement når bredbåndet blir ute over en viss tid. Men det er svært lite og en minimal erstatning i forhold til arbeidsmuligheten jeg har gått glipp av. Det verste er at Telenor ikke klarer å gi oss kunder korrekt informasjon om når vi er online igjen, sier Lyngtun.