Statens Vegvesen gjorde flere skremmende funn da de holdt kontroll ved Riksveg 15 i Hornindal i forrige uke.

Torsdag, fredag og søndag i forrige uke holdt Statens Vegvesen kontroll med en kombinert spørreundersøkelse ved kontrollplassen på Kjøs mellom E39 og Riksvei 15 i Hornindal i Sogn og Fjordane. I løpet av de tre dagene gjorde Vegvesenet flere alvorlige funn.

Livsfarlig last

På to dager ble 998 kjøretøy stoppet, der 490 sjåfører var med på å svare på en undersøkelse om godstrafikken i Norge.

– Det var i utgangspunktet ikke prioritert noen kontroll mens dette pågikk, men vi reagerte likevel på alvorlige ting som dukket opp, sier overingeniør Svein Arne Henjesand i Statens Vegvesen.

Blant annet stoppet Vegvesenet en norskregistert lastebil hvor to store stålplater med en vekt på til sammen 600 kilo lå usikret på lasteplanet.

– Hadde disse platene kommet i bevegelse, ville de ha gått som en kniv gjennom det de hadde truffet. Sånne ting er livsfarlig, sier Henjesand.

Ble anmeldt

Han legger til at det er mange svingete veier i området, og at utfallet kunne blitt katastrofalt dersom platene hadde sklidd og falt over en personbil.

– Hvilke reaksjoner fikk sjåføren?

– Sjåføren ble anmeldt og fikk en klar instruks om å sikre lasten tilstrekkelig før han fikk kjøre videre.

Statens Vegvesen

Manglet godkjenning

Vegvesenet kommer ofte over last som er dårlig sikret, men ifølge Henjesand er det mer sjeldent at de oppdager last som ikke er sikret i det hele tatt.

På samme kontroll ble en annen lastebilsjåfør anmeldt for å kjøre farlig gods uten at dette var merket.

– Han kjørte 2700 liter diesel i en ikke-godkjent tank på lastebilen. Bilen manglet blannslukkere, det manglet transportdokumenter og sikkerhetsutstyr for fører. Han hadde heller ikke kompetansebevis, som er påkrevd for slik transport, sier Henjesand.

Sjåføren ble anmeldt og bedt om å laste videre på godkjent måte.