Seks bilder som får deg i julestemning

AV

Det er litt over to uker igjen til julaften. Lysende stjerner, adventsstaker, nisser og engler er hentet ned fra loftet. De blinkende lysene er festet på både hus, busker og trær.

Gjennom hele desember kan du tagge bildene dine på Instagram med #btjul. Flere av blinkskuddene vil komme på trykk i Bergens Tidende og på BTs Instagramkonto.

Her er noen av bildene som er tatt så langt i førjulstiden:

Julestemning

Bildevisning

Hvert år arrangerer familien Storemark bakedag før jul. I år falt dagen på første søndag i advent. Hele 15 store og små familiemedlemmer troppet opp.

– Det er rene bakefabrikken, og vi bakte ørten pepperkaker og kakemenn. Det er blitt en tradisjon og er kjempekoselig. På bildet ser du barnebarnet mitt Isaac på to år, som puster ut etter all bakingen, sier Ann Eli Storemark. Hun tagget bildet sitt med #btjul.

Storemark innrømmer at hun egentlig ikke liker pepperkaker og kakemenn, og at favoritten er kokosmakroner.

– Så jeg må nok bake det også. Ellers synes jeg det viktigste med julen er å kose seg og ta vare på hverandre, og det kristne budskapet. Ikke julegavene, sier hun.

Startskuddet på juletiden

Bildevisning

For mange er Lysfesten startskuddet på juletiden. Lørdag 2. desember inviterte Bergens Tidende for 28. gang til Lysfesten. Til tross for regn og tåke, klarte fyrverkeriet og lyse opp himmelen for alle de fremmøtte. Dette stemningsfulle bildet er tatt ved Lille Lungegårdsvannet, av bruker rrjuuhl, under årets arrangement. FOTO: Instagram/rrjuuhl

Fredfull julemåned

Bildevisning

Første søndag i advent, og endelig kan adventsstjernen lyse opp de mørke kveldene, skriver brukeren northernknits på Instagram. Med dette bildet og #btjul ønsker hun alle en fin dag, og en koselig og fredfull julemåned. FOTO: Instagram/ northernknits

Pus og julelys

Bildevisning

På Stamnes i Vaksdal kommune i Hordaland sitter en katt i et vindu og ser på lysene i en adventsstake. Det er brukeren capture-life88 som har tagget dette fine bildet med blant annet #btjul, # advent. #ventetid og #snartjul. FOTO: Instagram/ capture-life88

Julepynt i gatene

Bildevisning

Også i Bergen sentrum pyntes det til jul. Fredag den 24. november var det offisiell åpning av julegaten i Bergen, eller Strandgaten om du vil. Instagrambruker, monavr, har tatt dette strålende bilde av gaten. FOTO: Instagram/monavr

Fargerike pepperkaker

Bildevisning

Siden 1991 har innbyggere i Bergen vært med på å lage det som er blitt verdens største pepperkakeby. Dette flotte byggverket har brukeren karimagrete på Instagram bakt til årets Pepperkakeby. Hun har tagget bilde med #btjul og skriver at hun har laget det sammen med 11 kolleger på jobb, og at det var kjempegøy. FOTO: Instagram/karimagrete