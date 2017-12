NVE mener å ha funnet årsaken til skredet som tok livet av fembarnsmoren Kristine Anette Andersen (38) på Votlo på Osterøy torsdag morgen.

Det kom frem på et folkemøte i gymsalen på Haus skole på Osterøy fredag.

Et femtitalls mennesker hadde møtt opp for å få den siste informasjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Osterøy kommune.

Gammel slåttemark

Sjefingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Svein Arne Vågane, sa til forsamlingen at de etter alt å dømme har funnet årsaken til skredet.

Skråningen bak huset på Votlo er gammel slåttemark, med et lag på 70–100 centimeter matjord på. Under dette ligger morene.

Etter tre dager med kraftig regn hadde vannet trengt seg så mye inn i porene på matjorden at det trakk ned mot morenen.

– På overflaten av morenen er det glatt, og det fungerte som smurning. Da vannet begynte å renne der, tok det med seg jordlaget som var porøst, sier Vågane.

OSTERØY KOMMUNE (skjermdump)

Jorden raste nedover og fikk et slags hopp fra en kant i skråningen, før den traff huset.

38 år gamle Kristine Anette Andersen omkom i skredet.

– Det kom i stor fart og med stor kraft, sier Vågane.

BÅRD BØE

Evakuerer fortsatt tre hus

NVEs geologer har gjennom fredagen gransket skredområdet og vurderer det stadig som ustabilt.

På folkemøtet kom det imidlertid frem at evakueringen er opphevet for fem av husene på Votlo.

Tre hus er fortsatt evakuert. Det er huset som ble rammet, nabohuset og en tomannsbolig.

Det evakuerte området spenner fra toppen av skråningen hvor jordmassene falt fra og ned til Sundlandsveien.

– Gå eller kjør fort forbi

Direktoratet frykter fortsatt for nye skred der jordskredet gikk torsdag morgen, og like i nærheten. Det er grunnen til at evakueringen opprettholdes for de tre boligene.

BJØRN ERIK LARSEN

I tillegg anbefales det ikke å oppholde seg i veien nedenfor huset som ble rammet av skredet.

– Gå fort eller kjør fort forbi, er oppfordringen fra Vågane.

Fremover er det varslet kaldere vær, noe NVE mener bedrer situasjonen i skråningen, ettersom det kan fryse på og stabilisere jordmassene.

BÅRD BØE

Vil undersøke området nærmere

Gymsalen som folkemøtet ble avholdt i, ble tidligere brukt til minnestund.

I et av salens hjørner sto et hvitdekket bord med en rød rose, stearinlys og tegninger.

Stemningen var preget av et lokalsamfunn i sjokk. Naboene var også bekymret for sin egen sikkerhet.

Ordfører Jarle Skeidsvoll roste familie, naboer og nødetater som hjalp til da skredet skjedde.

– Ekstremt krevende

– Nærmest uten frykt for sitt eget liv gikk de inn og prøvde å gjøre sitt i en ekstremt krevende situasjon, sa Skeidsvoll.

Samtidig sa han at det er steder på Osterøy hvor det kan gå skred og at man aldri kan føle seg hundre prosent trygg.

– Vi har ikke ressurser til å gjennomgå hver kvadratmeter på Osterøy for at folk skal føle seg helt trygge, sa Skeidsvoll til de oppmøtte.

– Det er en risiko ved å bo i Norge. Det må man bare leve med, supplerte Vågane.

BÅRD BØE

Kompleks vurdering

Så vidt ordfører Skiedsvoll vet, har det ikke skjedd alvorlige skred eller ras på Votlo tidligere.

Kommunen vil sammen med NVE vurdere området mer nøye over helgen og sier at de fokuserer på det akutte først.

– Det er en kompleks vurdering, og vi har så langt ikke kommet i diskusjon. Vi må se på hva som er akutt, for så å gå nærmere inn i det, sier Skeidsvoll.