To menn i 20-årene er siktet etter at en mann fra Sogn og Fjordane ble funnet død på ferie i Praha i oktober.

Tsjekkisk politi mener at vestlendingen ble drept.

Tore Salvesen, som er sjef for etterforskning av drap i Vest politidistrikt, forteller at de har bedt om å få tilsendt alle opplysninger om saken fra tsjekkisk politi. Men foreløpig har de ikke fått noen detaljopplysninger.

Mannen ble sist sett i live torsdag kveld den 11. oktober. Fire dager seinere ble han meldt savnet.

Han ble identifisert den 17. oktober via fingeravtrykk som ble lagt ut i Interpols databaser.

– Sønnen ikke varslet

– Vi har ikke fått fatt i mannens sønn, som er hans nærmeste pårørende. Han bor utenlands, sier Salvesen.

Mannens reisefølge, en kvinne bosatt i Oslo, skal nå avhøres av politiet.

– Hvilken relasjon hadde hun til avdøde?

– Det vil jeg ikke komme inn på. Mannen kommer fra små forhold i Sogn og Fjordane, og jeg vil ikke gi for mange opplysninger siden ikke alle pårørende er varslet, sier Salvesen.

En av personene som er pågrepet, skal også være siktet for tyveri, uautorisert bruk av kort og forfalskning.

– Bisto med identifisering

Jonas Fabritius Christoffersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Kripos, forteller at de fikk beskjed den 15. oktober om at en person med papirer som tilsa at han var norsk, var funnet død i Praha.

– Vi har bistått med identifisering og varsling av pårørende. Vi er også beredt på at det vil bli flere forespørsler fra tsjekkisk politi, sier Christoffersen.

Han forteller at det er tsjekkisk politi som nå har opplyst i en pressemelding at de har siktet to menn i 20-årene.