Bergingsaksjonen for KNM Helge Ingstad står i fare når vinden skal øke til stiv kuling.

De siste dagene har det pågått en redningsaksjon for å sikre og redde milliardfregatten KNM «Helge Ingstad».

Skipet har ligget kantret i fjæresteinene før den sank tirsdag ettermiddag. Bergingsarbeidet fortsetter, men kan bli vanskeligere de neste dagene.

– Det kan komme opp i 15 sekundmeter vind, så det skal blåse godt i området, sier Beate Tveita, meteorolog hos Storm Geo.

Det betyr at vinden kan komme opp i liten til stiv kuling. Det er spådd en del regnbyger og bølgene kan komme opp i en meter.

– Det skal blåse godt i flere dager, det ser ut til å holde seg på samme styrke hele morgendagen, sier Tveita.

Kan lekke olje ut i havet

Været kan også skape trøbbel for lensene som fanger opp forurensning fra det havarerte skipet.

Lensene er spesielle nett som har fanget opp rundt 35.000 liter med oljeholdig vann til nå, opplyser Johan Marius Ly, avdelingsdirektør hos Kystverket. Rundt halvparten av dette er ren olje.

– Utfordringen for slike lenser er bølger og strøm. Og nå får vi begge deler, sier Ly.

Da kan mer olje eller diesel slippe ut i havet.

– En del lekker nok kanskje forbi lensene nå, sier han.

– Er du bekymret for uværet?

– Nei, ikke spesielt. Dette er de mest robuste lensene vi har, og vi har forankret dem så godt vi kan, sier direktøren.

Oljen som samles opp av lensene suges så opp i en båt før det fraktes bort. Overvåkingsfly flyr jevnlig over området for å se etter tegn til utslipp på havoverflaten.

– Hvis det skjer er strøm og bølger en fordel, for da løser det seg lettere opp i vannet, sier han.

Blir vanskelig

Fregatten ligger nesten under vann etter at samtlige stålvaiere røk tirsdag morgen. Planen er fortsatt å heve skipet, men Forsvaret er nå usikker på om det kan reddes.

Øyvind Breivik er avdelingsleder hos Meteorologisk institutt, og er ekspert på havstrømmer, flo og fjære og vind. Han tror bergingen av skipet blir vanskelig.

– På generelt grunnlag går det jo an å si at det helt sikkert ikke er noen fordel at det blåser opp. Det er heller ikke bra at vinden skal blåse på langs av fjorden. Da blir det flere og høyere bølger, sier han til NRK.

Sjøforsvaret mener det skal være mulig å heve skipet og frakte det til Haakonsvern, tross vind og vær.

– Man skal løfte fartøyet opp ved hjelp av to kranlektere. De er bestilt og er allerede på vei mot havaristedet, sier Håvard Mathiesen i Forsvarsmateriell.

Vaiere røk

– Vårt mål er å begrense skadene i den grad de lar seg begrense. Vi kommer til å berge fartøyet, få det opp og ta det til Haakonsvern. Så får vi se da hva som er hensiktsmessig å gjøre. Men det er klart; jo mer vann som kommer inn, jo mer blir ødelagt, sa sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes, på en pressekonferanse tirsdag.

Allerede fredag opplyste Forsvaret at Boa Management AS har fått i oppdrag å støtte bergingen av KNM Helge Ingstad med slepebåter og lekter.

Baugen sank først én meter da de to svakeste vaierne røyk mandag kveld. De ble erstattet.

Klokken seks tirsdag morgen røk imidlertid samtlige sikkerhetsvaiere i baugen etter at festene i fjellet sviktet.