Bergingsaksjonen for KNM Helge Ingstad står i fare om vinden i området onsdag øker til stiv kuling. Det påvirker bølgehøyde og strømmer rundt fregatten.

Meteorologisk institutt melder at Hjeltefjorden fra onsdag vil få dårligere vær enn det har vært siden fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola natt til torsdag.

– Vinden øker tidlig på ettermiddagen. Den kan komme opp i 15 meter i sekundet. Vindretningen vil være sør til sørøstlig. Bølgehøyden vil da øke opp til en meter i Hjeltefjorden, sier Øyvind Breivik, leder for oseanografi og maritim meteorologi, til NRK.

Blir vanskelig

Fregatten ligger nesten under vann etter at samtlige stålvaiere røk tirsdag morgen. Planen er fortsatt å heve skipet, men Forsvaret er nå usikker på om det kan reddes.

Breivik sier det er vanskelig å spå, men tipper bergingen av skipet blir vanskelig.

– På generelt grunnlag går det jo an å si at det helt sikkert ikke er noen fordel at det blåser opp. Det er heller ikke bra at vinden skal blåse på langs av fjorden. Da blir det flere og høyere bølger, sier han.

Sjøforsvaret mener det skal være mulig å heve skipet og frakte det til Haakonsvern, tross vind og vær.

– Man skal løfte fartøyet opp ved hjelp av to kranlektere. De er bestilt og er allerede på vei mot havaristedet, sier Håvard Mathiesen i Forsvarsmateriell.

Vaiere røk

– Vårt mål er å begrense skadene i den grad de lar seg begrense. Vi kommer til å berge fartøyet, få det opp og ta det til Haakonsvern. Så får vi se da hva som er hensiktsmessig å gjøre. Men det er klart; jo mer vann som kommer inn, jo mer blir ødelagt, sa sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes, på en pressekonferanse tirsdag.

Allerede fredag opplyste Forsvaret at Boa Management AS har fått i oppdrag å støtte bergingen av KNM Helge Ingstad med slepebåter og lekter.

Baugen sank først én meter da de to svakeste vaierne røyk mandag kveld. De ble erstattet.

Klokken seks tirsdag morgen røk imidlertid samtlige sikkerhetsvaiere i baugen etter at festene i fjellet sviktet.