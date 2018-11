Ny studie i Bergen viser at silderogn kan dempe psoriasis.

Gunn Kristoffersen (55) hadde prøvd det meste. Tjære, cellegift, lyskam og røntgen. Det hjalp kanskje litt en stund. Så var plagene tilbake.

Hun fikk sykdommen da hun var 18 år. Først i hodebunnen, da kom den bare av og til. Men så var den der konstant, på hele kroppen og i ørene.

I fjor hørte hun om en studie som skulle settes i gang for å undersøke om olje fra silderogn kunne ha positiv effekt. Hun meldte seg, og ble tatt inn. Men det skulle vise seg at det slett ikke var silderognolje hun skulle få de første ukene.

Fakta: Psoriasis Kronisk hudsykdom med betennelse i huden og røde, skjellende utslett.

Sykdommen varierer mye fra person til person, både i intensitet og i utbredelse på kroppen.

Psoriasisgikt er en komplikasjon som 5 til 10 prosent av psoriasispasienter får. Den kan arte seg som lett stivhet i leddene om morgenen, men kan også medføre større forandringer med smerter og ømhet, særlig i de ytterste leddene på fingre og tær. De store leddene og leddene i ryggsøylen kan også bli angrepet.

Psoriasis er ikke smittsomt.

10 kapsler om dagen

Bioingeniøren sitter i salen på Store auditorium på sin egen arbeidsplass, Haukeland sykehus. Foran på scenen har nettopp seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit presentert seg spøkefullt som dermatologiens «Sildakonge». I ett år har han ledet en studie som skal finne ut om olje fra silderogn hjelper mot mild til moderat psoriasis.

60 pasienter har fullført, og tygget 10 kapsler hver dag. Fem om morgenen og fem om kvelden. Nå har Tveit gått igjennom resultatene med samarbeidspartnere, kolleger og pasienter til stede i salen.

Haukeland Universitetsykehus

Ting tar tid

Og resultatene vekker begeistring blant tilhørerne. Mengden utslett ble redusert, det samme ble kløe, smerter, svie og opplevd sykdomsaktivitet. Plagene hos deltakerne ble stort sett halvert.

Men de måtte ha stor tålmodighet, viste funnene. Først etter 18 uker begynte ting å skje. Og de beste resultatene kom etter minst 26 ukers bruk av preparatet.

I studien skulle noen av deltakerne få et placebo-preparat, det vil si et preparat som inneholder helt andre ting. I dette tilfelle kapsler med kokosolje. Dette for å ha en gruppe å sammenlikne resultatene med. Og Gunn Kristoffersen var i kokos-gruppen.

Ble verre

– Jeg merket ikke at det var «tullemedisin» jeg fikk, for jeg visste jo ikke hvordan de andre smakte. Jeg ante ikke noe før det var gått 26 uker. Da fikk jeg gå over på den egentlige medisinen, og det har jeg gjort siden, sier hun.

Haukeland Universitetsykehus

Da hun gikk på placebo-medisin ble hun en stund verre, og hun fikk infeksjoner i huden. Nå har hun gått på silderognolje-kapsler siden i sommer, og har merket stor bedring. Ingenting er igjen på kroppen. Bare litt i hodebunnen.

– Var det vanskelig å motivere seg siden det tok så lang tid?

– Nei. Når du har hatt en sånn sykdom så lenge, og har prøvd alt, er det ikke noe problem, sier hun.

Sol=drittvær

Studien er et samarbeid mellom Hudavdelingen på Haukeland, Avdelingen for folkehelseundersøkelser og Lipidgruppen, Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og selskapet Artic Nutrition.

Sunnmørselskapet begynte å lage helsekostprodukter, men har nå som ambisjon på utvikle et legemiddel mot psoriasis av silderogn. Dette har de nå jobbet med i syv år.

Men en litt uvanlig ting holdt på å velte hele studien: Det strålende sommerværet. Psoriasispasienter reagerer positivt på sol, og med årets sommer ville det være vanskelig å vurdere hvor mye av bedringen som skyldtes sommerværet og hva som skyldtes silderognoljen.

Ikke i handelen ennå

– Men vi rakk akkurat å gjennomføre 26 uker før «drittværet» kom, ler overlegen. Etter det gikk også placebogruppen over til silderognolje. Hele gruppen går fortsatt på preparatet, og skal gjøre det i minst fire måneder til. Hva som skjer etter det, er foreløpig usikkert.

– Heldigvis har det vært skikkelig forskningsvær i høst, og den positive virkningen har fortsatt, sier han.

Silderognpreparatet Psorax35 er foreløpig ikke i handelen.