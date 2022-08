Café Knatten – med utsikt mot de «svimlende Fjeldvidder»

Går man fra Fløyen over Starefossfjellet, kommer man til den lille knausen Knatten.

Med Svartediket og Ulriken som bakteppe lå det merkelige byggverket Café Knatten.

Derfra er det en fantastisk utsikt mot Vidden og Storfjellet i øst, Fanabygdene i sør og Løvstakken og Lyderhorn i vest.

Rundt forrige århundreskifte oppførte grunneieren på Lille Starefoss gård, også kalt Nystuen, en liten kafébygning på dette utsiktspunktet, senere matrikulert som Nystuen 7.

Den fikk selvfølgelig navnet Café Knatten, og var i begynnelsen kun åpen i sommerhalvåret. Sesongen startet som oftest rundt 1. april.

«Udsigt fra Knatten». Postkort utgitt av C. Erichsen cirka 1915. Gården i forgrunnen er Nystuen hvor vinterkafeen var i drift noen år. Steingarden t.v. var grensegjerdet mot Nybø (Vassleitet) i Årstad. Frem til 1915 dannet det også grensen mellom Bergen og Årstad kommuner.

For den mørke årstid innredet Halstein Dale, som han het, et serveringslokale i Nystuens våningshus. Det fikk navnet Knattens Vintercafé med adresse Nystuen 1.

Dale titulerte seg bordarbeidsmann og gårdbruker. Kafédriften leide han ut til profesjonelle restauratører.

I sine fineste søndagsklær har familien Moss tatt en søndagstur til Knatten. I flaskene var det alkoholsvakt øl, sterkere saker ble ikke servert.

Besøk av pressen

Sommeren 1909 hadde ukebladet «Glipen» sin utsendte medarbeider funnet veien opp til den lille kafeen. Beskrivelsen han i ettertid fikk på trykk grenset til det euforiske:

«Fjeldluft. Frisk, let og klar Luft; slik at du føler dig som et nyt og bedre Menneske baade paa Lægeme og Sjæl. «Knatten ligger der i Høstlandskabets Farvepragt, vinkende og gjæstfri, bydende paa en velkommen Forfriskning etter Opstigningens Besværligheder. Inden Døre er der Hygge og Komfort, og det dyktige Værtskab (Restauratør Kæstel og Frue) sørger for en net og prober Anretning.»

I drøyt 40 år var Café Knatten et populært utfartssted. Etter mange og bratte svinger opp fra Årstadvollen eller Fjellveien, møtte man et koselig lite etablissement på 210 meters høyde.

Da Fløibanen sto ferdig i 1918, og Søre Kamvei på 1920-tallet, kunne selv eldre mennesker spasere fra Fløyen til Knatten på en knapp halvtime.

George Washingtons vei førte fra Bellevue til Bystuen og «Knatten’s Vitercafé». atkomsten var brukbar, både for fotfolk og kjøredoninger.

Et merkelig byggverk

Opprinnelig besto Dales kafébygning av et enkelt hus med loft på 16 kvadratmeter. Verten på loftet om sommeren.

I 1908 ble det oppført en egen kjøkkenfløy. Denne fikk flatt tak med et rekkverk rundt, slik at det fungerte som en takterrasse. Taket på den opprinnelige bygningen var først dekket med torv. Siden ble det skiferbelagt.

Siden kom flere utvidelser. På 1920-tallet ble det oppført en 22 kvadratmeter overbygget veranda med store glassvinduer. Derfra kunne man i gråvær sitte og nyte den storslåtte utsikten.

I 1930 ble utedoet flyttet inn i bygningen og man fikk en vedovn og skorstein. Tidligere hadde man fyrt med parafin.

Fra Nystuen førte en gangsti opp til kafeen. Med årene ble denne utbedret, slik at man kunne ta seg frem med hest og vogn. Restene etter denne veien kan man finne den dag i dag i skråningen mot vest.

Knatten var et yndet mål for buekorpsutmarsjer.

Sommerdanser

Med årene ble terrenget rundt bygningen gradvis planert ut til et stort platå. Der ble det plassert småbord for servering. I tilknytning til denne ble det i 1932 oppført en overbygget danseplatting som ble svært populær.

Mangt et ungt par hadde nok sine første amorøse møter på lørdagsdansene der. Smørsangeren Jens Book-Jenssens særpregede røst lød jevnlig ut fra grammofonen

En liten gylden ring

vi ga hverandre.

Symbolet på at vi

skal sammen vandre.

De drømte om ringen de skulle få, om en fremtid sammen med den de elsket. Glemt for en liten stund var da både dyrtid og arbeidsløshet, borgerkrig i Spania og Adolf Hitlers vanvittige politikk i Europa.

Hver sankthansaften var alltid danseplattingen full til ut i de små timer.

10. april 1908 kunne Georg Kästel meddele i «Bergens Tidende» at etablissementet åpnet førstkommende søndag.

Man har ikke full oversikt over Knatten og Vinterkafeens restauratører.

Den første var antakelig Georg Kästel fra Middelfart i Danmark. Sammen med ektefellen Thea bodde han i Nystuens hovedhus med sine syv barn.

Han ble etterfulgt av Simonette Dreyer fra Harstad. 6. januar 1916 fikk hun tillatelse til å servere alkoholsvakt øl i sommerhalvåret. Sterkere saker kom ikke på tale.

I 1908 åpnet vinterkafeen søndag 11. oktober.

Så fulgte svensken Robert Løfstrand, Georg Kästels svigersønn. Sønnen, Georg, fortalte på 1980-tallet at det var moren, Rasmine, som primært sto for driften.

Foruten kaffe, te og mineralvann, var det primært smørbrød som ble servert. Spesielt fru Løfstrands hjemmelagde italienske salat var en innertier.

Georg og familien hadde noen fine år på Knatten. Selv om det var et slit å få varene transportert opp den lange veien, bodde de bokstavelig «på byens tak» med alle de fordelene dette medførte.

Café Knatten i siste fase. Bygningen hadde da fått skifertak, skorstein, flaggstang og en stor overbygget terrasse mot vest.

Da krigen kom i 1940 var, av naturlige årsaker, tiden ute for Café Knatten. Bygningen ble stående tom og forfallet satt inn.

I 1945 var det umulig å gjenoppta driften. Man demonterte det man kunne bruke av materialer og på begynnelsen av 1950-tallet gikk restene opp i flammer med brannvesenets velsignelse.

I dag kan man fremdeles se hvor kafébygningen sto, og platået er der fremdeles. Utsikten har heller ikke forandret seg stort. Men du må ta mat med selv hvis du er sulten.