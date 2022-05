Slik blir pinsevêret

Dei neste dagane lyt vestlendingar tole meir nedbør, før pinsen kjem med opphald og behagelege temperaturar.

Årets pinsehelg gjer opphaldsvêr til både folk og fe.

Tysdag føremiddag vart bergensområdet råka av torevêr. Heldigvis vil ikkje det gjenta seg med det fyrste, men dei neste dagane vil likevel by på nedbør og byer i vest.

– Onsdag vil starte med skyer og opphaldsvêr, med fare for ei og anna bye. Utover kvelden vil nedbørsintensiteten auke på, seier vakthavande meteorolog Ingrid Berntsen ved Meteorologisk institutt.

Likevel blir dagen varm. I Bergen kan ein vente seg opp mot 17 grader på det varmaste.

På torsdag vert det truleg motsett. Tidleg på dagen vil vere prega av regn, før det vert gradvis lettare til kvelden, ifylgje Berntsen. Temperaturen vil også søkke ned til rundt elleve grader, skal ein tru vêrvarselet.

Ei behageleg pinsehelg

Fredagen kan vere siste dagen med noko vått i luft denne veka. Då er det på ny meldt nedbør, som kan gi lett yr og regn i vest.

Ifylgje meteorologen seier prognosane at vêret betrar seg når ein kjem til helga.

– Då kan vi få lange periodar med sol og opphald sørover i fylket. Temperaturane vil gå gradvis oppover, seier Berntsen. Laurdag og søndag er det venta rundt 15 grader i Bergen.

Det passar nok dei fleste godt, då det er denne helga pinsen fell på i år.

Berntsen fortel at det nord for Sognefjorden er større sjanse for nedbør i løpet av helga.

– Jo lenger sør, jo betre, seier ho om været på vestlandet.

Liten pause frå lågtrykket

Den aller finaste dagen ser likevel ut til å kome etter pinsen. Tysdag bringar lovord om 18 grader og strålande sol.

Meteorolog Berntsen er likevel forsiktig optimist. Ho forklarar at vestlandet ligg i ytterkanten av eit høgtrykk, og at det er avstanden til det eksisterande lågtrykket, som gjer det fine vêret.

– Eg vil ikkje stole på at det blir kjempefint vær vidare, men at vi får nokre dagar pause frå lågtrykket. Det er sannsynleg at nedbøren kjem att i løpet av den veka, konkluderer ho.

Mange tenker seg sikkert på hytta i løpet av langhelga. Meteorologen trur at vêrbiletet på fjellet vil bli nokolunde likt det som er meldt i låglandet.

Førebels viser prognosane rolege vindforhold for dei som vel å tilbringe pinsen i høgda.