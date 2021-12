Sjå bystyremøtet her: I dag skal byens budsjett og Bybanen avgjerast

Ap-leder legger frem budsjettavtalen

Linn Katrin Pilskog (Ap). Foto: Skjermdump

Neste innlegg er fra Aps gruppeleder, Linn Katrin Pilskog, som har ledet forhandlingene om budsjettavtalen.

– Etter to år med pandemi er det viktig å sørge for et rettferdig og omfordelende budsjett for byen vår, sier hun.

Pilskog trekker frem budsjettets klimatiltak og tiltak for barn og unge.

– Vi kan bare bøye oss i støvet for innsatsen som er lagt ned av dyktige ansatte som har jobbet med barn og unge de to siste årene, sier Pilskog.

Derfor er hun spent på et prøveprosjekt med flere ansatte i fire barnehager.

Hun avslutter med å offisielt fremme det felles budsjettforslaget fra Ap, V, KrF, MDG, Rødt, Sv og Sp-representantene Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen.