Det nye skiltet på lekeplassen ga naboene en god latter. Nå håper de hundeeiere holder seg unna.

Beboerne rundt Amalie Skram lekeplass har sett seg lei av hundeavføring og lufting av hunder på lekeplassen.

Ole Mads Sirks Vevle skjønner behovet for å lufte hunden, men han mener det ikke trengs å gjøres på lekeplassene.

Ole Vevle bor rett ved siden av Amalie Skram lekeplass. Han kan se rett på lekeplassen fra vinduet.

Da han så ut vinduet mandag morgen fikk han seg en overraskelse.

Midt på et tre på lekeplassen, mer enn to meter over bakken, hadde det blitt hengt opp et stort «hunder forbudt»-skilt.

– Vi fikk oss en god latter. Det er bra at noen går foran og gjør sånne typer stunts, sier Vevle.

– Vi stiller oss bak vedkommende, og heier på hvem enn det nå måtte være, legger han til.

Dette er det store skiltet som dukket opp over natten.

– Mangel på respekt for ungenes friplasser.

BT treffer også Erlend Nødtvedt på lekeplassen. Det er første gang han ser det nye skiltet.

Han sier at noen hundeeiere slipper hundene fri på lekeplassen, og så gjør hunden fra seg uten at det plukkes opp.

– For meg så er det et tegn på mangel på respekt for ungenes friplasser.

Det har vært et velkjent problem for familien, som har to barn som har brukt lekeplassen hyppig.

– Senest i helgen måtte jeg spyle ettåringen min. Han hadde rullet seg ganske godt inn, sier han.

Han forteller at han skjønner godt at hundeeierne blir fristet på ettermiddagen og kvelden når det er få barn på lekeplassen.

Men han ønsker at ungene skal kunne ha en lekeplass der alt er på barnas premisser.

– Det finnes veldig få steder som er forbeholdt barn, så la de nå få ha denne parken i fred uten å risikere å bli full i hundedrit.

Ettåringen til Nødtvedt leker seg ofte på lekeplassen.

– Jeg føler meg kriminell

Christine Follnes har hatt hund i 18 år. Når hun drar til lekeplasser i Åsane med niesen sin, tar hun med seg hundene sine.

– Jeg føler meg kriminell av å være der med hundene, sier hun

Hun forteller at hun opplever stygge blikk på lekeplassene. Hun mener at det burde være lov med hunder der så lenge man plukker opp etter dem.

Follnes jobber på dagtid, og da er hundene alene hjemme i mange timer. Derfor mener hun at hun må ta de med hvis hun skal ut av huset igjen.

– Jeg vil heller bryte regelen, enn å føle at hundene mine får et dårlig liv, sier hun.

Ikke lov med hund på lekeplassen

På inngjerdede lekeplasser, slik som Amalie Skram lekeplass, er det ikke lov med hund. Det kun lov med gjennomgang med hunden i bånd, dersom det er naturlig at turen går gjennom lekeplassen, ifølge Bergen kommune.

Vevle, som har utsikt til lekeplassen, forteller at disse reglene ikke følges.

– Det virker som om at det for noen har blitt en hunde-samlingsplass, hvor det plutselig er syv eller åtte hunder på lekeplassen, sier han.

Nå er det så godt som umulig å ikke legge merke til skiltet, men likevel har Vevle sett folk ha hund på lekeplassen.

– Det var litt ironisk, fordi det var en som luftet hunden sin rett foran det svære skiltet.

Slik ser forbudsskiltet egentlig ut.

Hundeeier er selv ansvarlig

Kristin Madsen Klokkeide er leder av Seksjon for natur- og miljøforvaltning i Bergen kommune.

– Vi er dessverre kjent med denne problemstillingen gjennom henvendelser. I tillegg til at det er ulovlig å slippe hundene sine der, er det også veldig ubehagelig for de som leker på områdene å finne avføring fra hunder der, sier hun.

Klokkeide forteller at lekeplasser er etablert for at barn skal leke seg fritt, uten å være redd for løse hunder.

Hun sier at hundeeier må gjøre seg kjent med reglene for hundehold, og at de plikter å følge dette. Bymiljøetaten skilter lekeplassene, slik at det skal være tydelig hvilke regler som gjelder.

– De som ønsker å slippe hundene sine løs, kan benytte Bergen kommunes hundeluftegårder. Disse finner man ved Tveitevannet, på Tennebekk og ved Liavatnet i Åsane.

