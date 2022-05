Podkast: Krigsskipet som kolliderte

– Jeg husker at jeg roper. Så må jeg stoppe å rope for å svelge unna vannet som kommer.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Hør i BT-appen | PodMe | Spotify | Itunes

Høsten 2018 kolliderte krigsskipet «Helge Ingstad» med et tankskip. Nå er det avgjort at offiseren som hadde ansvaret på fregatten må møte i retten. Vaktsjefen er tiltalt for uaktsomhet.

Etter kollisjonen fosset vannet inn på lugaren til Pål André Gustavson. I denne episoden forteller han om natten det skjedde.

Hør episoden i spilleren ovenfor, eller der du vanligvis lytter til podkast.

Pål André Gustavson var kokkelærling på KNM «Helge Ingstad».