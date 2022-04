Skatteetaten svarer om skattemeldingen

Lørdag er siste frist for innlevering av skattemeldingen. Lurer du på noe? Still ditt spørsmål her.

Hanne Aarbakke (til v.) og Anna Kristina Trovik i Skatteetaten vil svare på spørsmål sammen med Maria Glambek.

Skatteetaten svarer på spørsmål torsdag fra klokken 10. Trykk på den blå knappen for å sende inn ditt spørsmål.

